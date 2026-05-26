セブンイレブン、韓国グルメフェア開催 「旨辛の深み」テーマに17品登場
セブン-イレブン・ジャパンは6月1日から、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結する「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」を、全国のセブン-イレブンで開催する。
【写真】クオリティ高！「チュクミ」が家で食べられる
昨年盛り上がりを見せた韓国フェアがさらに進化。今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパのほか、素材の食感にこだわった本格総菜、プリッとした食感が自慢の本格派『チュクミ（イイダコ炒め）』、トレンドの最先端をゆくスイーツなども幅広く展開する。
第1弾となる今回は、おにぎりや総菜、冷凍食品など9商品をラインアップ。発売日は商品によって異なる。第2弾は6月8日から開催される。
■「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第1弾ラインアップ
・『ピリッと旨辛 ビビンバおむすび』198円（税込213.84円）
牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきな味わい。
・『旨辛ソースと焼き豚の韓国式そばめしおむすび』198円（税込213.84円）沖縄を除く全国で販売
人気の炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせた「そばめし」スタイルおむすび。コチュジャンの香ばしい辛みがクセになる味わい。
・『チーズキンパ 5巻』278円（税込300.24円）
モッツァレラ、ゴータなどを合わせたコクのあるチーズソースがポイント。旨辛味の韓国風海苔巻き。
・『旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）』648円（税込699.84円）岡山、広島一部、鳥取、島根一部、四国を除く全国で販売
定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラを直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌（スンチャン）コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けした一品。
・『旅するCAFE BOX旨辛チーズタッカルビ』698円（税込753.84円）
旨辛いタレで味付けしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースの相性が抜群のお弁当。
・『ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン』598円（税込645.84円）
韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いた一品。ロゼクリームと中央のチーズを絡めて食べるのがおすすめ。
・『ハンドDELI とろーりチーズチヂミ』198円（税込213.84円）北海道、沖縄を除く全国で発売
もっちり生地のチヂミと2種のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しい一品。野菜もふんだんに使用しており、片手で手軽に食べられる。
・『お店で揚げた プルコギパン』241円（税込260.28円）
お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで炒め、ごま油の香りが引き立てている。粗目のパン粉でサクサク食感の仕上がり。
・『セブンプレミアム チュクミ』（冷凍食品）498円（税込537.84円）
イイダコの処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感を実現。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに仕上げた。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
【写真】クオリティ高！「チュクミ」が家で食べられる
昨年盛り上がりを見せた韓国フェアがさらに進化。今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパのほか、素材の食感にこだわった本格総菜、プリッとした食感が自慢の本格派『チュクミ（イイダコ炒め）』、トレンドの最先端をゆくスイーツなども幅広く展開する。
■「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第1弾ラインアップ
・『ピリッと旨辛 ビビンバおむすび』198円（税込213.84円）
牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきな味わい。
・『旨辛ソースと焼き豚の韓国式そばめしおむすび』198円（税込213.84円）沖縄を除く全国で販売
人気の炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせた「そばめし」スタイルおむすび。コチュジャンの香ばしい辛みがクセになる味わい。
・『チーズキンパ 5巻』278円（税込300.24円）
モッツァレラ、ゴータなどを合わせたコクのあるチーズソースがポイント。旨辛味の韓国風海苔巻き。
・『旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）』648円（税込699.84円）岡山、広島一部、鳥取、島根一部、四国を除く全国で販売
定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラを直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌（スンチャン）コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けした一品。
・『旅するCAFE BOX旨辛チーズタッカルビ』698円（税込753.84円）
旨辛いタレで味付けしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースの相性が抜群のお弁当。
・『ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン』598円（税込645.84円）
韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いた一品。ロゼクリームと中央のチーズを絡めて食べるのがおすすめ。
・『ハンドDELI とろーりチーズチヂミ』198円（税込213.84円）北海道、沖縄を除く全国で発売
もっちり生地のチヂミと2種のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しい一品。野菜もふんだんに使用しており、片手で手軽に食べられる。
・『お店で揚げた プルコギパン』241円（税込260.28円）
お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで炒め、ごま油の香りが引き立てている。粗目のパン粉でサクサク食感の仕上がり。
・『セブンプレミアム チュクミ』（冷凍食品）498円（税込537.84円）
イイダコの処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感を実現。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに仕上げた。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり