「神イベ」ファン歓喜 NMB48メンバー貴重コスプレ…なんと「なんばCITY」各店舗の制服姿「こんな店員いたら毎日通うわ」
アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。
【写真多数】貴重…NMB48メンバーが「なんばCITY」の店員だったらこうなる
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
旭屋書店、カフェ英國屋、カプリチョーザ、鎌倉パスタ、GU、Zoffの制服のほか、ニューシングル「初めてのオール」の衣装で魅了。各店舗の“あるある”要素も取り入れた。
■ファン約500人が集結、SNSで拡散
貴重な店員コスプレ姿を撮影するために、NMB48ファンやストフェス参加者など約500人が集まった。写真は、SNSなどで拡散され、Xでは「こんな店員いたら毎日通うわ」「みんな可愛くて撮影会たのしかった！」「こんな店員さんやったらオススメされるがままに注文してしまいそう」「本当に神イベだった！」などの声が寄せられた。
【写真多数】貴重…NMB48メンバーが「なんばCITY」の店員だったらこうなる
「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波前広場で、商業施設「なんばCITY」（NANKAIグループ）の各店舗の制服姿を披露した。
■ファン約500人が集結、SNSで拡散
貴重な店員コスプレ姿を撮影するために、NMB48ファンやストフェス参加者など約500人が集まった。写真は、SNSなどで拡散され、Xでは「こんな店員いたら毎日通うわ」「みんな可愛くて撮影会たのしかった！」「こんな店員さんやったらオススメされるがままに注文してしまいそう」「本当に神イベだった！」などの声が寄せられた。