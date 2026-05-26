火曜日の午後も雲の広がりやすい所がありますが、中国、四国から北海道にかけて広い範囲で日差しがありそうです。沖縄から東日本にかけて真夏日になる所も多くなるでしょう。

【CGで見る】全国の雨の予想（27日午前9時〜28日午前6時）

奄美地方は土砂災害など警戒

奄美地方は午後も雨の降る所がありそうです。夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。午後は種子島、屋久島付近を発達した雨雲が進み、激しい雨の降る所がある見込みです。中国、四国から北海道にかけては、雲の広がる所もありますが、広く日差しがあるでしょう。ただ、九州や四国の一部も夜にかけて雨の降り出す所がありそうです。

西・東日本は真夏日の所も

最高気温は沖縄と九州から関東で27〜30℃前後の所が多く、沖縄と西日本から東日本は真夏日になる所もあるでしょう。蒸し暑く感じられる所も多そうです。北日本も25℃以上の夏日になる所があるでしょう。

【火曜日の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路:11℃

青森 :20℃ 盛岡:25℃

仙台 :24℃ 新潟:27℃

長野 :29℃ 金沢:28℃

名古屋:28℃ 東京:27℃

大阪 :32℃ 岡山:29℃

広島 :29℃ 松江:31℃

高知 :27℃ 福岡:30℃

鹿児島:28℃ 那覇:30℃

水曜日以降は雨の範囲広がる

水曜日の朝は西日本で広く雨が降り、本降りになる所もあるでしょう。午後も太平洋側ほど雨雲がかかりやすく、夜にかけて所々で雨が降る見込みです。木曜日は東日本から北日本にも雨雲が広がり、北日本は雨風強まる所がありそうです。梅雨入りしている沖縄や奄美では週末から大雨となっている所がありますが、そのほかの地域も本格的な大雨シーズンを前に、大雨への備えをしておくようにしてください。