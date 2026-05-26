映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）の濱口竜介監督が２６日、東京・千代田区の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席。第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した岡本多緒とヴィルジニー・エフィラも同席した。

最優秀女優賞を受賞した２人について、濱口監督は「本当にこの受賞をうれしく思います。２人の学者の往復書簡から始まった映画なので、その魂を作るように演じてくださった２人に、こうやって評価が与えられたのは支えた自分にとってもすごく誇らしい」と喜んだ。

「カンヌ国際映画祭という大きな舞台で、２人の演技が注目されたということは、（撮影チームの）全員にとっての喜び。俳優たちの感情が映画の現場で表現できるようにずっと考えていたので、スタッフ全員の力と他の俳優たちの相互反応もあって２人の輝きにつながっているのではないかと思う」と強調。「その輝きをみなさんが受け止めて認めてくださったことは本当に大きな喜びです」と明かした。

◆「急に具合が悪くなる」 がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を運営するフランス人女性・マリー＝ルー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。同じ名前の響きを持つ２人が出会い、人生の最期をどう過ごすか。偶然から始まる交流と、その関係の変化を描く。