&TEAM・TAKIとJO、エプロン姿で韓国ご飯にトライ 雑誌『オレンジページ』で料理レッスン
&TEAMのTAKIとJOが、6月17日発売の生活情報誌『オレンジページ』に登場。周年記念号の特別企画として、メンバーの中でも料理好きとして知られているTAKIと、食べること、特に白米が好きだというJOの二人が誌上料理レッスンに挑戦した。
【別カット】興味津々…料理レッスンを熱心に受けるTAKI＆JO
『オレンジページ』をはじめ雑誌・テレビで活躍する人気料理家・コウケンテツ氏の指導のもと韓国の家庭の味「チャプチェ」を作った二人。コウケンテツ氏は食材のよさを生かした作りやすい家庭料理のレシピが人気で、韓国料理にも定評がある。
楽しい料理の様子を全４ページにわたりカラー写真で楽しむことができる『オレンジページ』7月2日号（通常版、増刊）、7月3日号増刊は、全国の書店、ネット書店で予約受付中。
【別カット】興味津々…料理レッスンを熱心に受けるTAKI＆JO
『オレンジページ』をはじめ雑誌・テレビで活躍する人気料理家・コウケンテツ氏の指導のもと韓国の家庭の味「チャプチェ」を作った二人。コウケンテツ氏は食材のよさを生かした作りやすい家庭料理のレシピが人気で、韓国料理にも定評がある。
楽しい料理の様子を全４ページにわたりカラー写真で楽しむことができる『オレンジページ』7月2日号（通常版、増刊）、7月3日号増刊は、全国の書店、ネット書店で予約受付中。