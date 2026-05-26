【ニューヨーク＝山本貴徳】「モダン・ジャズ最後の巨人」と言われた米国を代表するテナーサックス奏者、ソニー・ロリンズさんが２５日、ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。

９５歳だった。公式サイトで発表された。

１９３０年、ニューヨーク生まれ。少年時代からピアノやサックスを学んだ。５０年代には巨匠マイルス・デイビスと活動をともにした。５６年のリーダー・アルバム「サキソフォン・コロッサス」はジャズ史に残る名盤になった。収録曲「セント・トーマス」は、カリプソ（カリブ海地域の音楽）の要素が取り入れられた軽快なナンバーで、ジャズのスタンダードとして今も親しまれている。

ほかに代表的なアルバムはトリオでのライブを収めた「ヴィレッジ・ヴァンガードの夜」や「橋」など。代表曲に「エアジン」「オレオ」などがある。

日本との縁も深く、６３年の初来日以来、何度も日本公演を行った。渡辺貞夫さんら日本の奏者とも共演。２０００年代に妻を亡くし、いったん引退を表明したが、後に撤回。１０年には８０歳記念のコンサートを日本で開き、ファンを喜ばせた。