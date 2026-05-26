“6桁以上の数字”を「いち、じゅう、ひゃく…」と数えないと読めないに、SNSで共感多数！ 意外と「4780000円」を“簡単に読める人”は少ない？ 数字を「すばやく読む方法」をFPが解説

SNSで「6桁以上の数字、読みにくい」が話題に

SNS（X）に「恥ずかしくて言えないけれど、6桁以上の数字を見ると、心の中で『いち、じゅう、ひゃく、せん、まん……』と数えないと、いくつか分からない」「カンマがついていても意味がない」という内容の投稿があり、共感を示す反応や読み方のコツを共有するコメントが多く寄せられました。

給料明細、預金残高、住宅価格の広告など、日常生活で6桁以上の金額を目にする機会は意外と多いものです。投稿への反応からは、同じような違和感を持つ人が一定数いることがうかがえます。

「数字に強くないのは自分だけ」と感じていた人にとっても、共感できる話題だったのではないでしょうか。



なぜ6桁以上の数字は読みにくいのか

日本語では「一・十・百・千・万・十万・百万・千万・億・十億…」のように、4桁ごとに単位が変わります。

一方、金額の表記で多く使われる「3桁ごとのカンマ区切り」は、もともと英語圏で用いられている「thousand（千）」「million（百万）」「billion（十億）」という単位に対応する区切り方です。

書かれている区切り（3桁ごと）と、頭の中で数える単位（4桁ごと）がずれていることが、瞬時に読み取りにくい構造になっているのではないでしょうか。

日本では、会計や金融の現場で国際的な3桁区切り表記が広く採用されている一方、生活感覚としては「万」「億」を中心とした4桁単位が根付いており、この違いが読みづらさの背景にあると考えられます。



6桁以上の数字をすばやく読む2つのコツ

1つ目は、右から4桁ごとに区切って単位を当てはめる方法です。例えば「4780000」という数字なら、右から4桁を区切って「478｜0000」と分け、左側の「478」に「万」を付けて「478万」と読みます。

2つ目は、カンマの位置と単位を覚える方法です。右から1つ目のカンマは「千」、2つ目は「百万」、3つ目は「十億」に対応します。「12,345,678」を例にすると、2つ目のカンマで「百万」と意識すれば、「1234万5678」と読み取れます。

筆者の実体験ですが、ファイナンシャル・プランナーとしてお客さまの相談を受ける際にも、「○○円」と読み上げるより「○○万円」と万単位に置き換えてお伝えするほうが、金額の規模を実感していただきやすいと感じる場面が多くあります。

普段からノートやスマホで金額をメモする際に、あえて「万」単位で書き直す習慣をつけるのもおすすめです。



家計の場面でも6桁から7桁の金額は身近

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与は478万円でした。円単位で書くと「4780000円」と7桁の数字になります。

さらに、男女別の平均給与は男性587万円、女性333万円で、いずれも円単位では7桁の数字です。給与のほか、貯蓄や住宅ローン、退職金、相続財産など、家計に関わる場面では6桁から8桁の金額を扱うことが少なくありません。

数字を素早く読めれば、家計簿の見直しや資産形成プランの検討、保険や住宅ローンの比較といった判断もスムーズになります。「読みにくい」と感じる段階で立ち止まり、コツを身につけておくと、将来のお金の選択肢を広げるうえでも役立つでしょう。



まとめ

SNSで話題になった「6桁以上の数字が読みにくい」という声には、多くの人が共感を示しています。日本語の単位（4桁ごと）と金額表記のカンマ（3桁ごと）にずれがあることが、読みづらさの要因の1つと考えられるでしょう。

右から4桁ごとに区切る、カンマの位置で単位を判断するなどのコツを意識すれば、家計や日々のお金の話題も身近に感じられるでしょう。



出典

国税庁 令和6年分 民間給与実態統計調査

執筆者 : 金子賢司

CFP