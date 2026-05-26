母が“無料”と聞いて不用品回収車を呼んだところ、「8万円」を請求されました…！ なぜ高額になることがあるのでしょうか？

無料の不用品回収とは

無料の不用品回収とは、業者が家電やバイク、自転車などの不用品を無料で集めるサービスです。軽トラックなどで巡回するだけでなく、チラシや、インターネット上でも宣伝をしていることがあります。

手軽に利用できるサービスである反面、トラブルのリスクが否定できません。無料の言葉を信じて処分を依頼した結果、後から高額な費用を請求されたり、回収された物が不法投棄されたりすることがあるため注意しましょう。



無料の不用品回収業者には注意が必要？ 無許可営業や追加請求のリスク

無料の不用品回収業者の中には、実際には公的な許可を持たずに営業していたり、後から費用を請求したりするケースがあります。

家庭から出るごみを扱うために必要な一般廃棄物処理業の許可を取得せず、市区町村からの委託もない状態で活動している業者も一部存在します。

古物商や産業廃棄物処理業といった類似の免許を提示されるケースもあるようです。これらは家庭ごみの処分権限とは異なるため、実質的に無許可で営業している状態に該当するのが現実です。

また、無料とうたっていても、実際には無料で処分を行っていない業者もいるようです。無料と聞いて依頼したにもかかわらず費用が発生したといった相談事例が行政機関などへ多数寄せられている状況から、無料回収のアナウンスをそのまま受け入れるのは避けた方がよいかもしれません。



無料の不用品回収で考えられるトラブル

無料の不用品回収で考えられるトラブルは次の2つが挙げられます。



・高額請求トラブル

・不法投棄のトラブル

無料の不用品回収に依頼した結果、高額な費用を請求される事案が発生しています。事前に説明なく、トラックへ積み込んだ後に高額な料金を請求されるケースもあるようです。

また、回収された物品が適切に処理されない問題も発生しています。自治体のルールに従って処分されないと、不法投棄につながりかねません。

ずさんな管理によって環境悪化を招いたり、火災の原因になったりする不適正な処理の事例も報告されているため、トラブルに巻き込まれないためにも業者の見極めが重要でしょう。



不用品回収を頼む際の注意点

違法な廃品回収車による被害を防ぐために、アナウンスを流しながら移動している業者への依頼は、できる限り避けることを推奨します。度々営業を繰り返すケースも想定されるため、業者の選定には注意が必要です。

また、トラックの車体に屋号や社名が記載されているか、あるいは営業に必要な資格を有しているかを確認することも大切ですが、提示された情報が偽造されている可能性も否定できません。

トラブルを回避するためには、無料の言葉に惑わされず、ご自身で詳細を確認したうえで、信頼できる業者を探すことが重要です。

家庭から出る粗大ごみなどの一般廃棄物を処分する際は、自治体が定めたルールに従って処理することが基本です。一度に大量のごみが発生する場合や、室内からの運び出しが難しいときには、自治体によっては一時多量ごみ制度を利用できる場合があります。



無料の不用品回収車は後から高額な料金を上乗せして請求するケースがある

無料の不用品回収車は、後から高額な費用を請求したり、回収した物品を不法投棄したりするトラブルが発生することがあります。公的な許可を得ずに営業しているケースも多く、事前に確認した資格や会社名が偽装されている可能性も否定できません。

不用品を処分する際は、自治体で指定されたルールを遵守して、適切な方法で処分することが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー