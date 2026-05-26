【鳴潮 × ZOZOTOWN】 受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時 配送時期：8月中旬 予定

ZOZOは、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「鳴潮 × ZOZOTOWN」を5月29日よりZOZOTOWN限定で受注販売する。

今回、イラストレーターのJohn Kafka氏（@john_kafka02）が本企画のために描き下ろした「ツバキ」、「フィービー」、「長離」のイラストを使用したTシャツやグッズセットなど全6型のアイテムが登場する。Tシャツとフーディにはステッカー、サコッシュにはキーホルダーが付属する。

※付属するステッカーは3種の中からランダムで1種が同梱され、種類はお選びいただけません。

鳴潮 × ZOZOTOWN

受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時

配送時期：8月中旬 予定

ステッカー付きフーディ（3種・各2色展開）

価格：9,900円

※画像は「フィービー」ver.

ステッカー付きTシャツ（3種・各2色展開）

価格：6,600円

※画像は「長離」ver.

アクリルキーホルダー付きサコッシュ（3種展開）

価格：4,950円

※画像は「ツバキ」ver.

グッズセット（A4クリアファイル、缶バッジ、アクリルスタンド）（3種展開）

価格：3,850円

※画像は「フィービー」ver.

フォトカード6種セット

価格：2,970円

デスクマット

価格：3,960円

SNSキャンペーン

ZOZOTOWN公式X（@zozojp）をフォローし、5月29日18時に投稿されるポストにハッシュタグ「#鳴潮ZOZO」を付けて引用リポストすると、抽選で3名に「Tシャツ」と「アクリルスタンド（3種）」、「デスクマット」のセットが当たる。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、5月29日18時以降にZOZOTOWN公式Xにて発信される。

※本キャンペーンプレゼントのTシャツにステッカーは付属しません。

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