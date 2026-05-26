「鳴潮」×ZOZOTOWNコラボ！ 描き下ろしイラスト使用のフーディやサコッシュなど限定アイテムが5月29日より販売
【鳴潮 × ZOZOTOWN】 受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時 配送時期：8月中旬 予定
受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時
ZOZOは、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「鳴潮 × ZOZOTOWN」を5月29日よりZOZOTOWN限定で受注販売する。
今回、イラストレーターのJohn Kafka氏（@john_kafka02）が本企画のために描き下ろした「ツバキ」、「フィービー」、「長離」のイラストを使用したTシャツやグッズセットなど全6型のアイテムが登場する。Tシャツとフーディにはステッカー、サコッシュにはキーホルダーが付属する。
※付属するステッカーは3種の中からランダムで1種が同梱され、種類はお選びいただけません。
鳴潮 × ZOZOTOWN
受注販売期間：5月29日12時～6月12日12時
配送時期：8月中旬 予定
ステッカー付きフーディ（3種・各2色展開）
価格：9,900円
※画像は「フィービー」ver.
ステッカー付きTシャツ（3種・各2色展開）
価格：6,600円
※画像は「長離」ver.
アクリルキーホルダー付きサコッシュ（3種展開）
価格：4,950円
※画像は「ツバキ」ver.
グッズセット（A4クリアファイル、缶バッジ、アクリルスタンド）（3種展開）
価格：3,850円
※画像は「フィービー」ver.
フォトカード6種セット
価格：2,970円
デスクマット
価格：3,960円
SNSキャンペーン
ZOZOTOWN公式X（@zozojp）をフォローし、5月29日18時に投稿されるポストにハッシュタグ「#鳴潮ZOZO」を付けて引用リポストすると、抽選で3名に「Tシャツ」と「アクリルスタンド（3種）」、「デスクマット」のセットが当たる。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、5月29日18時以降にZOZOTOWN公式Xにて発信される。
※本キャンペーンプレゼントのTシャツにステッカーは付属しません。
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