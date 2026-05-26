BABYMONSTER、“超高速”カムバック決定！YGエンタ内部システム改善が早くも現実化

BABYMONSTERが、“超高速”カムバックを果たす。

5月26日、所属事務所YGエンターテインメント（以下、YG）は、BABYMONSTERが6月8日に新デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』をリリースすると発表した。

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これは、5月4日にリリースされた3rdミニアルバム『CHOOM』の活動からわずか約1か月という異例のスピードカムバックだ。所属アーティストのより精力的な活動とアルバムの準備期間短縮のために、社内システムを大幅に改善するというYG側の約束が、見事に現実化していることを証明した。

（写真＝YGエンターテインメント）

YGは公式ブログを通じて、新シングルのティザーポスターをサプライズ公開し、本格的なプロモーションのスタートを切った。公開されたポスターは、ストリート感のある背景に、目を引くネオングリーンカラーがマッチした強烈なビジュアルに仕上がっている。その上に大胆に刻まれた力強いタイポグラフィからは、BABYMONSTERが新たに披露する音楽への自信がうかがえる。

これに先立ち、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが予告し、ファンの注目を集めていた新曲のタイトル『SUGAR HONEY ICE TEA』も同時にベールを脱いだ。「砂糖」「ハチミツ」「アイスティー」の組み合わせが、甘く爽快なエネルギーを連想させ、世界のファンから熱い反響を呼んでいる。

YGは「『SUGAR HONEY ICE TEA』というタイトルからもわかるように、今年の夏の暑さを爽快に吹き飛ばす、BABYMONSTERならではの『サマーソング』になる」と語り、「新曲活動だけでなく、3rdミニアルバム『CHOOM』収録曲のMVも準備中だ。ファンの皆さんと一緒に今年の夏をしっかりと彩る予定なので、ぜひ期待してほしい」と伝えた。

超高速カムバックの発表とともに、BABYMONSTERはさらに規模を拡大した2度目のワールドツアーのスケジュールを公開した。

彼女たちはソウルを皮切りに、日本6都市（神戸、福岡、横浜、千葉、名古屋、大阪）、アジア8都市（マニラ、マカオ、ジャカルタ、バンコク、クアラルンプール、台北、シンガポール、香港）、オセアニア3都市（オークランド、メルボルン、シドニー）など、計18都市・27公演に及ぶ大規模なツアーを展開する。さらに今後、ヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも追加で解禁される予定となっており、世界中のファンの注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。