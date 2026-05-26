児童文学作家・丘修三さん死去 81歳 「がんばれ！金子くん」「ワンピース戦争」など児童文学界けん引
日本児童文学者協会は26日、児童文学作家で協会元理事長の丘修三（おか・しゅうぞう、本名渋江孝夫）さんが死去したことを発表した。24日午後7時31分、東京医科大学八王子医療センターで亡くなった。享年85歳。日本児童文学者協会新人賞、第3回坪田譲治文学賞、第5回新美南吉児童文学賞など数々の賞を受賞し、長年に渡り児童文学界をけん引した。
丘さんは1941年4月、熊本県生まれ。東京教育大学教育学部卒業。養護学校で教員として勤務の後、児童文学の執筆を始める。1986年、雑誌「日本児童文学」に投稿した「こおろぎ」で、第8回同誌創作コンクールに入選。この作品を含む短編集「ぼくのお姉さん」を、同年偕成社から出版。障害児(者)を正面から描いた児童文学として高く評価され、87年、第20回日本児童文学者協会新人賞、第3回坪田譲治文学賞、第5回新美南吉児童文学賞を受賞した。
「口で歩く」(小峰書店、2000年)で、第48回産経児童出版文化賞(日本放送賞)を受賞。2012年から15年まで、日本児童文学者協会理事長を務めた他、「子どもの本・九条の会」の代表団員を務めた。主な著書に「がんばれ!金子くん」(佼成出版社、1991年)、「ワンピース戦争」(童心社、1993年)、「神々の住む深い森の中で」(フレーベル館、1995年)など。