お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が26日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。同日昼に発表された巨人阿部慎之助監督（47）の電撃辞任について言及した。

阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

大の巨人ファンとして知られる塙は交流戦でラジオ（ビバ・ラ・ジオ）を担当予定。「どうすんの？ ねづっちと一緒に、東京ドームで巨人戦の、生ラジオやるんですけど。ソフトバンク戦。恐らくねづっちはこういうでしょうね」と切り出した。

「うーん、元ワンギャル出身の女優がため息ついた、みたいな。どちらもシャクホウ、そういうこと言うんでしょ？」と投げかけた。

さらに「昨日の今日だから分からなくなっちゃって。どうしたらいいの？」「分からないんだよ、どうしたらいいか」などと続け、動揺を隠さなかった。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（18）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。