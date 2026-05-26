【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは東北のおいしい魚
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の原風景を表す言葉、特定の地域で深く愛されている海の恵み、そして衣服の仕立てに関わる基準という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□た
は□□た
か□□ば
ヒント：米や野菜などの作物を栽培するために耕された土地。主に東北地方などの寒い海で水揚げされるウロコのない食用魚。そして、首の付け根の下にある、ジャケットやシャツの仕立てにおいて重要となる左右の長さを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たは」を入れると、次のようになります。
たはた（田畑）
はたはた（ハタハタ）
かたはば（肩幅）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食生活を支える伝統的な生産の場から、地域の食文化に深く根ざした海の幸、さらには個人の特徴やファッションの着こなしを左右する体のバランスまで網羅しました。共通する「たは」という響きが、のどかな田園の情景、冬の味覚を楽しむ食卓の風景、日常的な自己のスタイルの管理を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の原風景を表す言葉、特定の地域で深く愛されている海の恵み、そして衣服の仕立てに関わる基準という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□た
か□□ば
ヒント：米や野菜などの作物を栽培するために耕された土地。主に東北地方などの寒い海で水揚げされるウロコのない食用魚。そして、首の付け根の下にある、ジャケットやシャツの仕立てにおいて重要となる左右の長さを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たは正解は「たは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たは」を入れると、次のようになります。
たはた（田畑）
はたはた（ハタハタ）
かたはば（肩幅）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食生活を支える伝統的な生産の場から、地域の食文化に深く根ざした海の幸、さらには個人の特徴やファッションの着こなしを左右する体のバランスまで網羅しました。共通する「たは」という響きが、のどかな田園の情景、冬の味覚を楽しむ食卓の風景、日常的な自己のスタイルの管理を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)