AIがあれば30分でショートドラマ完成、文化産業の新エンジンに―中国

広東省深セン市で開催中の第22回中国（深セン）国際文化産業博覧交易会（文博会）では、人工知能（AI）はもはや単に花を添えるだけの補助的ツールではなく、文化を巡る創作、生産、運営、伝播、消費のチェーン全体にわたるコアエンジンとなっている。

今回の文博会で、騰訊（テンセント）は「使いやすいAIが、新たな質の生産力を活性化する」をテーマに、大規模AIモデル「混元」のフルスタック技術システムを携えて出展した。「混元」は文字を通じて高精度3Dモデルを短時間で生成できるシステムで、会場で1000年の歴史を持つ唐三彩を再現し、これまでなら数週間かかっていた制作時間をわずか1日以内に短縮してみせた。

これまでの文化産業には、協働の不足、生産能力の限界、発信形式の古さといった問題点があった。しかし、AIが登場すると、産業モデルを再構築し、文化デジタル資産を活性化し、海外進出に向けた翻訳作業のサイクルを大幅に短縮し、コストを引き下げるなどして、中国文化クリエーティブ産業の大規模な海外進出をサポートするようになった。

三七互娯（37GAMES）のAI動画創作プラットフォームでは、ショートドラマやゲームなどのビジュアル素材を短時間で生成することができ、スマート技術によるドラマの制作・管理が実現し、1人でも30分で作品を作れるようになった。効率は10倍向上し、コストは大幅に低下した。

総合開発研究院（中国・深セン）の曹鍾雄（ツァオ・ジョンシオン）院長補佐は、「AIは文化をこれまでの単純なデジタル化から発展させて、AI文化を形成し、文化産業に新たな生命を吹き込み、文化が持つ意味と広がりを再定義した」との見方を示した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）