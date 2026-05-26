「因」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字が紛れています。制限時間は1分！ 形がよく似た漢字の中から違う1文字を探す、集中力が試されるクイズに挑戦してみてください。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「因」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると同じように見える漢字の中から、違いを見つけ出せるか挑戦してみてください。

問題：「因」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は左半分にあります。

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正解：困

正解は上から2つ目、左から1つ目の「困」でした。

▼解説
「因」の囗（くにがまえ）の内側は「大」ですが、「困」の内側は「木」です。どちらも画数が近く形も似ているため、ぱっと見では区別しにくい組み合わせです。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)