【漢字間違い探しクイズ】見つけてスッキリ！「因」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「因」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると同じように見える漢字の中から、違いを見つけ出せるか挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は左半分にあります。
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▼解説
「因」の囗（くにがまえ）の内側は「大」ですが、「困」の内側は「木」です。どちらも画数が近く形も似ているため、ぱっと見では区別しにくい組み合わせです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「因」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 一見すると同じように見える漢字の中から、違いを見つけ出せるか挑戦してみてください。
問題：「因」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は左半分にあります。
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正解：困正解は上から2つ目、左から1つ目の「困」でした。
▼解説
「因」の囗（くにがまえ）の内側は「大」ですが、「困」の内側は「木」です。どちらも画数が近く形も似ているため、ぱっと見では区別しにくい組み合わせです。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)