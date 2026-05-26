太田光代氏「現在、私はとんでもない事態に見舞われている」“手術に関する説明書”を公開
タイタンの太田光代氏が26日までに、自身のXを更新。左頬を手術したことを報告した。
【写真】「とんでもない事態」左頬にガーゼを貼った痛々しい太田光代氏
太田氏は25日に「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか 始まりは四月だった。Xにポストもしたけど黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて。元は多分アレルギー由来かと思う」とつづった。
続けて「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって。それらが引いたらコブみたいのが出来て、マッサージで体内に吸収を促してたのだけど頬に豆？みたいなのが中に残ってそこに線が出来て。結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい」と伝えた。
「で、癒着は剥がさないと治らないとのことで今日、病院で剥がしてもらったのだけど。小さかったようで意外にも長くてお医者様が格闘されて、いまココって感じなんだけど。どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます 明日からも普通に仕事しますので仕事先の皆様、大丈夫ですので、どうかよろしくお願いします！」と結んだ。
さらに26日に「夏場だから化膿しないように気をつけたい。私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤、侮れません」と伝え、「手術に関する説明書」と記された資料の写真を公開した。
左頬にガーゼを貼った写真も公開している。
【写真】「とんでもない事態」左頬にガーゼを貼った痛々しい太田光代氏
太田氏は25日に「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか 始まりは四月だった。Xにポストもしたけど黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて。元は多分アレルギー由来かと思う」とつづった。
続けて「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって。それらが引いたらコブみたいのが出来て、マッサージで体内に吸収を促してたのだけど頬に豆？みたいなのが中に残ってそこに線が出来て。結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい」と伝えた。
さらに26日に「夏場だから化膿しないように気をつけたい。私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤、侮れません」と伝え、「手術に関する説明書」と記された資料の写真を公開した。
左頬にガーゼを貼った写真も公開している。