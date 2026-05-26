ナイツ塙、巨人・阿部慎之助前監督の逮捕報道に衝撃「真面目にやるべきか、ボケでいいのか、分からない」「選手には頑張ってもらいたい」

ナイツ塙、巨人・阿部慎之助前監督の逮捕報道に衝撃「真面目にやるべきか、ボケでいいのか、分からない」「選手には頑張ってもらいたい」