ナイツ塙、巨人・阿部慎之助前監督の逮捕報道に衝撃「真面目にやるべきか、ボケでいいのか、分からない」「選手には頑張ってもらいたい」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が26日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう25日に娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕され、きょう26日に辞任を発表した読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督についてコメントした。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏
大の巨人ファンとして知られる塙。番組冒頭、いきなり、フジテレビ系『ネプリーグ』で出た問題の話で盛り上がったが、突然塙は「どだっていいんだよ！そんな話は！」と絶叫。相方の土屋伸之が「なにかありました？」と聞くと「あったよ！さっき記者会見やってたでしょ」と憤り、今週『ビバ・ラ・ジオ』（東京ドームで開催する試合で場内限定で生配信する音声コンテンツ）やるんだよ！今週！明後日どうすんの！ねづっちと一緒に？東京ドームで巨人戦生配信やるんですよ」「おそらくねづっちはこういうでしょう。元ワンギャル出身の女優がため息ついたみたいな。どちらも釈ほうとかそういうこと言うんでしょ。ねづっちとか言うでしょ」「昨日の今日だからかな、どうしていいかわかんない。監督じゃなかったっていう言い訳はできないのかな。僕は阿部慎之“助監督”ですみたいな…もうわかんないんだよ。もうどうしていいか」とと混乱している様子。
すると火曜パートナーの相席スタート・山崎ケイが「わかんないんだったら、触れないがいいと思います」と正論でツッコミ。昨夜は、お笑い芸人にねりまだいこん。と飲んでいたという塙。解散後に、ねりまだいこん。からお礼のメールとともに「阿部慎之助さんが逮捕されて、驚きましたよね」と届いたという。
塙は「意味わかんなすぎるボケてんなこいつと思って。家帰って、携帯開いたら『えっ』ってなって。冗談でしょ。と思ってネットニュース見たら信じられなかったよね。びっくりしたよ。ほんとね」と告白。「橋上さんがね、代わりに監督代行で。まだ結構シーズン長いから、この後ずっとやるのもね。頑張ってもらいたいよね。ここから。選手たちも本当にまだ」と巨人愛を伝えた。
山崎は「そういうのがあって、一致団結するっていうこともありますから」と話すと、塙は「そうなんだよね」と即答。土屋も「『ビバ・ラ・ジオ』で応援しましょう」と促すと、塙は「もちろん！応援する！」といいつつ「ちょっとびっくり。なんか今までこんなことないから。誰も予想できなかったな。どうしたらいいんだろうね。もうわかんない。もうほんとになんか真面目にやるべきか、ボケでいいのか。もう分からないって。もうわからないね」と最後まで混乱していた。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏
大の巨人ファンとして知られる塙。番組冒頭、いきなり、フジテレビ系『ネプリーグ』で出た問題の話で盛り上がったが、突然塙は「どだっていいんだよ！そんな話は！」と絶叫。相方の土屋伸之が「なにかありました？」と聞くと「あったよ！さっき記者会見やってたでしょ」と憤り、今週『ビバ・ラ・ジオ』（東京ドームで開催する試合で場内限定で生配信する音声コンテンツ）やるんだよ！今週！明後日どうすんの！ねづっちと一緒に？東京ドームで巨人戦生配信やるんですよ」「おそらくねづっちはこういうでしょう。元ワンギャル出身の女優がため息ついたみたいな。どちらも釈ほうとかそういうこと言うんでしょ。ねづっちとか言うでしょ」「昨日の今日だからかな、どうしていいかわかんない。監督じゃなかったっていう言い訳はできないのかな。僕は阿部慎之“助監督”ですみたいな…もうわかんないんだよ。もうどうしていいか」とと混乱している様子。
塙は「意味わかんなすぎるボケてんなこいつと思って。家帰って、携帯開いたら『えっ』ってなって。冗談でしょ。と思ってネットニュース見たら信じられなかったよね。びっくりしたよ。ほんとね」と告白。「橋上さんがね、代わりに監督代行で。まだ結構シーズン長いから、この後ずっとやるのもね。頑張ってもらいたいよね。ここから。選手たちも本当にまだ」と巨人愛を伝えた。
山崎は「そういうのがあって、一致団結するっていうこともありますから」と話すと、塙は「そうなんだよね」と即答。土屋も「『ビバ・ラ・ジオ』で応援しましょう」と促すと、塙は「もちろん！応援する！」といいつつ「ちょっとびっくり。なんか今までこんなことないから。誰も予想できなかったな。どうしたらいいんだろうね。もうわかんない。もうほんとになんか真面目にやるべきか、ボケでいいのか。もう分からないって。もうわからないね」と最後まで混乱していた。