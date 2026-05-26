関西演芸協会の会員総会が26日、大阪・寝屋川の「成田山不動尊」で開催され、第11代会長にお笑いコンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫（58）が就任することが総会で満場一致で承認され、正式決定。渡辺は「大役を任されることになって光栄です。2期になるか3期になりか分かりませんが、頑張ります」と語った。7月28日の“ナニワの日”に同協会を「一般社団法人関西演芸協会」として法人化することを表明した。

1949年設立の関西演芸協会は二代目旭堂南陵が初代会長を務め、第10代会長の桂福団治（85）が30年間、同職を務めてきた。勇退後は名誉会長に就任する。福団治が上方演芸を次世代へ継承する大役を「期待してます」と渡辺に委ね、青芝フック、若いぼんら理事の賛同を得て新会長に決まった。

渡辺は所信表明。レジェンド、若手を含め約220人の協会会員らが働ける場所、演芸のできる舞台を設置することが大目標だ。漫才、コントやマジックなどの演芸は劇場での出番が少ないため、コンビを解消してピン芸人となる若手が多いことを憂慮。「見たい芸人と、見ておもしろい芸人が両方います。そういう人たちをいかにして世の中の人にニッチに気づいてもらえるか。舞台があれば（コンビを）続けられる。協会は芸能プロダクションではなく、有名タレントを作ろうとしてるのではない」と営利目的より、まずは“舞台”の確保を優先したい。そのために「“関西演芸協会”という名刺を作りたい」と法人化を決めた。

総会前には成田山不動尊にある「笑魂塚」で出席芸人66人で法要。「笑魂塚」にはエンタツアチャコ、ミヤコ蝶々、桂米朝、笑福亭松鶴、桂春団治…と蒼々たる伝説のレジェンドたちの名前が連なる。渡辺は「協会として伝統芸能を後世に伝えながら、人材育成を。先達者が紡いできた演芸の文化を残していきたい」と上方の笑いの歴史を築いてきた先人に誓った。

渡辺は米国ニューヨーク生まれ。龍谷大在学中に松竹芸能の養成所に入り、88年9月に松井成行（61）とお笑いコンビ「シンデレラエキスプレス」を結成。2009年に「上方漫才大賞」の奨励賞を受賞している。阪急ファン、プロレスファンとしても知られる。