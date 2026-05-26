◆米大リーグ ドジャース５―３ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点１四球の活躍で逆転勝利に貢献した。チームは先発シーハンが６回２失点と好投し、７回には２番手右腕ハートが先頭に被弾。球団新記録で３８イニング続いていた連続無失点記録が途絶えた。

１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は二ゴロに。一時は一塁もアウトとなり併殺打の判定となったが、激走で一塁を駆け抜けた大谷がセーフを猛アピール。両手を耳に当て、リクエストを求めるポーズ。判定は覆り、大谷に打点もついた。１死一、三塁となると、続く２番ベッツの左犠飛で同点に追いつき、３番フリーマンの右翼フェンス直撃のタイムリー二塁打で勝ち越しに成功した。

試合後、会見したロバーツ監督は「素晴らしかった。大きなハッスルプレーだった。彼が全力疾走して一塁で併殺を阻止したのが大きかった。あれでイニングが続いた。もしあれが併殺になっていたら、間違いなくリードは奪えていなかった。本当に大きなプレーだ」と絶賛した。