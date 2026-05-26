映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒とベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラが２６日、東京・内幸町の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席した。

岡本は黒のロングドレスで登場。「受賞から２日たち、現実味は湧いておりません。一生湧くことはないのかなと感じているんですけど、この映画をたくさんの方にみていただくきっかけになればうれしい」と笑顔で語った。

日本人で初めて最優秀女優賞を受賞したことについては「日本人初ということは知らなかった。その意味やプレッシャーは正直感じられていないというか…。現実味がないということに尽きてしまうんですけど、皆さんが『うれしい』とか『誇らしい』って言ってくださることに感激している」と明かしていた。

◆「急に具合が悪くなる」 がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を運営するフランス人女性・マリー＝ルー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。同じ名前の響きを持つ２人が出会い、人生の最期をどう過ごすか。偶然から始まる交流と、その関係の変化を描く。