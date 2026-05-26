巨人は２６日、阿部慎之助前監督（４７）が山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理されたと発表した。その際、阿部前監督からは「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」との謝罪があったという。

山口寿一オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします」とのコメントを発表した。

その上で「球団が本日確認した逮捕に至る事実関係」として以下の通り発表された。

「５月２５日午後６時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。長女はこの直後、チャットＧＰＴに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。同署は２６日未明、釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」

この後に行われた会見では阿部前監督が登壇して自らの言葉で紹介。代理人の弁護士から娘の手紙も代読された。

娘の手紙全文は以下の通り。

「報道関係者の皆様へ。今回の件につきましては、家庭内のことにかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは、私自身の意思で書いております。事実に対する、異なる点が、ＳＮＳで、憶測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせていただければという風に思っております。まず、暴力に関しましては、殴る、蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では殴られた、などとありますが、私の過度な状況説明によって、報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせていただければと思っております。父との、このような大がかりなケンカというのは初めてのことで、ＣｈａｔＧＰＴに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形で説明書きがなされ、それで、お電話をさせていただきました。どのようにすれば分からないといった形を児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。警察が来て、一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません。実際、父はいつも陽気で私とはダジャレを言い合い、笑い合う中で、一緒に食事に出かけたりするなど、通常の家族として交流しています。私のことを心配されている方も、たくさんいらっしゃるとは思いますが、この点につきましても大丈夫ですので、ご心配のほど、ありがとうございます。このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っています。今さらとはなりますが、ケガに関する心配などにつきましては私の体が丈夫だったこともあり、心配はご無用ですのでご安心ください。多方面にわたり、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。

父とは既に仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください。最後になりますが、この先、家族や父や私のことで、ＳＮＳ等で叩くといった誹謗中傷や、晒し行為などは、なかなかこのご時世収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております」