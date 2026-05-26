peco（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/26】タレントのpecoが5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、話題となっている。

【写真】30歳ママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」息子への手作り弁当公開

◆peco、息子への手作り弁当公開


pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「ポークチャップジンジャー」をメインに「昨日の夜の残りのにんじんとピーマンとちくわのきんぴら」やミニトマト、ふりかけご飯が綺麗に敷き詰められた手作り弁当を披露している。

◆pecoの投稿に反響


この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「盛り付けも彩りも綺麗」「こんなお弁当作れるpecoさん尊敬します」「健康的でバランスも良さそう」などと反響が寄せられている。

pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】