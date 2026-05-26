peco、息子への手作り弁当公開「盛り付けも彩りも綺麗」「健康的」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントのpecoが5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」息子への手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「ポークチャップジンジャー」をメインに「昨日の夜の残りのにんじんとピーマンとちくわのきんぴら」やミニトマト、ふりかけご飯が綺麗に敷き詰められた手作り弁当を披露している。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「盛り付けも彩りも綺麗」「こんなお弁当作れるpecoさん尊敬します」「健康的でバランスも良さそう」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」息子への手作り弁当公開
◆peco、息子への手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「ポークチャップジンジャー」をメインに「昨日の夜の残りのにんじんとピーマンとちくわのきんぴら」やミニトマト、ふりかけご飯が綺麗に敷き詰められた手作り弁当を披露している。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「盛り付けも彩りも綺麗」「こんなお弁当作れるpecoさん尊敬します」「健康的でバランスも良さそう」などと反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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