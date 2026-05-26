俳優の小沢仁志（63）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親交がある男性アイドルを絶賛する場面があった。

この日は女優の鈴木砂羽とともに出演。小沢とは20年以上の仲で、公私ともに仲良くしているという。

自身のファンについて話が及ぶ中、小沢は「映画で『スペシャルズ』っていうのをやってさ。で、Snow Manの佐久間（大介）とか、NCTの（中本）悠太とかいるじゃん。あれのおかげで、俺のファンっていうんじゃなく、あいつらのお兄さんみたいに思われてるから」とファン層の変化に言及。

前日も内田英治監督とともにイベントを行ったことを振り返り、「（キャパ）500のところで秒で売れたらしくて。全員がペンライト持っていて、ほぼ、男いねえんじゃねえかって。俺、映画で“おじい”って言われているから、うちわも“おじい”とか“仁志”とか。か入る世界を間違えたんじゃないかって。新展開だよ」とまんざらでもない様子。

とはいえ、「アイドルってやっぱり凄いよね」としみじみ。「Snow Manっていうのは知っていたけど、撮影で一緒にやってんじゃん。で、俺、東京ドーム、2年連続12月行ってんだよ。そうすると、佐久間がゴンドラとか気球に乗ってくるんだよ。関係者席上じゃん。特等席だからさ、目の前来るわけよ」と大興奮。

「“おじい”って手振ってくれるじゃんか。その時、俺、凄いヤツと友達なんだなって改めて思う。凄いステージ見てるわけじゃん。撮影とは違うじゃんか、あれが本業だから。やっぱり、こいつらすげぇんだな」ともらした。

さらに「悠太もNCTで来た時行ったんだよ。あれも東京ドームだったんだけど、俺、一番前にいたんだよ。サインボールを投げるの」と苦笑。「俺たちは現場でカメラの前で仕事してるだけじゃんか。あんな生で5万人とか入れて、あんな20何曲、踊るなって。俺の『スペシャルズ』で踊りがあるんで、1カ月稽古しても2曲まともに踊れないのに。“お前らってさ、Snow Manってあの激しい振りをどれぐらいで覚えてんの？”って言ったら“1時間ですかね”って。“マジで？”って。すごいよね。なんか9人もいんだから。ポジションが難しいじゃん」と感心しきりだった。