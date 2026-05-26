芦田愛菜も惹かれた“生きた宝石”！ライトひとつで「カワイイ」→「カッコイイ」に変わる姿に驚き

5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。

芦田愛菜は、「生きた宝石」という別名をもつ珍奇植物に興味津々で…。

【映像】芦田愛菜「何だこれ！」暗い部屋で“珍奇植物”にライトを当てると…

番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場。樹希くんは、さまざまなタイプの珍奇植物をレイアウトした“理想の部屋”を用意し、芦田を招き入れた。

数ある珍奇植物のなかで、芦田が「何だこれ！」「お花みたいでカワイイ」と興味を持ったのは、多肉植物のハオルチア・ブラック・オブツーサ錦。南アフリカの乾燥地帯が原産。「生きた宝石」と呼ばれている植物だ。

すると、樹希くんは部屋を暗くし、芦田にペンライトでハオルチアを照らすように指示。実際に光を当ててみると、ハオルチアはブラックライトのようにキラキラ光り、芦田とサンドウィッチマンは「カッコイイ！」と驚いた。

樹希くんいわくハオルチアが光る理由は、「（葉の）透明な部分が窓になっていて、そこから光を取り入れて光合成をする」ためだという。ハオルチアの自生している場所は日差しが強く、直射日光を浴びると水分を失う恐れがある。そのため、葉を透明にして光を通し、土の中で光合成することで過酷な環境でも生きられるそうだ。

そんなたくましく美しいハオルチアを、伊達みきおが「これお部屋にいいんじゃない？」と勧めると、芦田は「これいいですね！」と同意。「枕元に置いて寝る前にキラキラみたいな…」と語る芦田に、伊達はすかさず「その明かりで本読んじゃダメよ」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。