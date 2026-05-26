月刊「ダ・ヴィンチ」休刊へ。紙媒体としての役割に区切り。出版市場の変化を受け10月6日発売の11月号をもって休刊。「ダ・ヴィンチWeb」は継続
【「ダ・ヴィンチ」休刊】 5月26日発表
KADOKAWAは5月26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を2026年11月号をもって休刊すると発表した。最終号は10月6日に発売される予定。
同誌は1994年4月、本の情報誌としてリクルートから創刊。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降はKADOKAWAから刊行が続けられてきた。創刊から32年にわたり、時代にあわせて誌面の特色を変化させながら、「本の楽しさを伝える」ことを掲げて展開されていた。
休刊の理由について同社は、「昨今の出版市場の変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、紙媒体としての役割に区切りをつけるため」とし、今後は培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させていくとしている。なお、姉妹メディアであるWEBサイト「ダ・ヴィンチWeb」は今後も継続して運営される。
また、定期購読者には、担当者より返金手続きに関する案内が別途送られる予定。
【読者の皆様へ大切なお知らせ】- ダ・ヴィンチ編集部 (@davinci_editor) May 26, 2026
雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10/6発売）をもって休刊することに決まりました。
創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、
並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます。…