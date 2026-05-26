【「ダ・ヴィンチ」休刊】 5月26日発表

KADOKAWAは5月26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を2026年11月号をもって休刊すると発表した。最終号は10月6日に発売される予定。

同誌は1994年4月、本の情報誌としてリクルートから創刊。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降はKADOKAWAから刊行が続けられてきた。創刊から32年にわたり、時代にあわせて誌面の特色を変化させながら、「本の楽しさを伝える」ことを掲げて展開されていた。

休刊の理由について同社は、「昨今の出版市場の変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、紙媒体としての役割に区切りをつけるため」とし、今後は培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させていくとしている。なお、姉妹メディアであるWEBサイト「ダ・ヴィンチWeb」は今後も継続して運営される。

また、定期購読者には、担当者より返金手続きに関する案内が別途送られる予定。

□「月刊『ダ・ヴィンチ』休刊決定のお知らせ」のページ