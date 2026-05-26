理経<8226.T>が朝安後に切り返している。同社はきょう午前１０時ごろ、宇宙領域のオープンイノベーションプログラム「ＭＵＧＥＮＬＡＢＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥ」にパートナーとして参画したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



ＭＵＧＥＮＬＡＢＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥは、ＫＤＤＩ<9433.T>が２４年５月に開始した宇宙事業に取り組むスタートアップ・異業種スタートアップ・大企業・有識者による宇宙事業の共創や、宇宙技術を活用した地上の課題解決を目指すプログラム。同社は参画を通じて「宇宙×防災」「製造サプライチェーン」「月面」といった分野での宇宙ビジネスの推進と、社会課題を解決するソリューションの創出を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS