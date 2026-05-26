のんが自身のInstagramを更新し、東京ディズニーシーでの動画を投稿した。

■複数の耳付きカチューシャをつけて思い切りはしゃぐのん

【動画】耳付きカチューシャを4個重ね！ 東京ディズニーシーを思い切り楽しむのん

「耳２個付けはデフォルトで、４個付けにも挑戦」とコメントして投稿したのは、ミッキーマウスの顔がプリントされた黒いTシャツに黒のデニムジャケット、黒パンツのブラックコーデに、ミッキーのサングラスをかけて頭に耳付きカチューシャを付けた完全装備の姿を収めた動画。

のんの頭にオーロラカラーのカチューシャとスパンコールの黒耳＆赤リボンのカチューシャの2個を乗せた姿に始まり、食べ物を片手に持ち、オーロラカラーカチューシャとシルバーのスパンコールのカチューシャの2個乗せ、さらにピンクのカチューシャと黒のカチューシャも加えた4個乗せの姿まで。

「たっのしー」というコメントのとおり、こだわりのアレンジコーデでディズニーシーを満喫している様子が伝わってくる。

SNSには「ポップで可愛い」「耳をたくさんつける発想はなかった」「アーティスティックでおしゃれ」「萌えキュン」といった声が寄せられている。

■動画：耳付きカチューシャを4個重ね！ 東京ディズニーシーを思い切り楽しむのん