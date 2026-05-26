目黒蓮がクラシカルな街角を歩くだけで絵になる！ブラウンコーデ×リュック姿に「スタイル抜群」の声、ニコニコ自撮りにも「めめスマイル最強」「お手振りにキュン」

【写真＆動画】異国の街を歩く目黒蓮＆現地の人にインタビュー／「午後の紅茶」新CMオフショット／新CM「はじまりの午後」篇／新CM予告ショット 他

「午後の紅茶」の公式Instagramで、目黒蓮（Snow Man）が出演する動画が公開され、注目を集めている。

■目黒蓮、イギリスの街並みに溶け込む爽やかショット

投稿では「#目黒蓮 さんがインタビュー『あなたの国の紅茶の楽しみ方は・・・？』」とつづられ、目黒がイギリスで紅茶文化に触れる様子が公開された。

動画には、赤レンガの建物が並ぶ街中で目黒が自撮りをしながら笑顔で手を振る姿や、リュックを背負って街を歩く姿が登場。

ブラウンのジャケットに白シャツ、デニムパンツを合わせたナチュラルなスタイリングで、イギリスのクラシカルな街並みに溶け込んでいる。街中を歩く全身ショットでは、すらりとしたスタイルも印象的だ。

■現地の人に紅茶の楽しみ方をインタビュー

さらに、現地の人に紅茶の楽しみ方をインタビューする場面もあり、カフェや室内で和やかに会話を交わす姿が収められている。相手の話に丁寧に耳を傾ける姿からは、目黒の穏やかで誠実な人柄もうかがえる。

動画の最後には、目黒が「午後の紅茶」を口にする横顔も公開。やわらかな光の中で見せる穏やかな表情が、動画全体の温かい雰囲気を引き立てている。

SNSでは「イギリスの街並みと相性良すぎる」「めめかわいすぎ」「横顔が美しい」「瞳がキラキラ」「まさにジェントルマン」「笑顔が優しくて癒される」「お手振りにキュン」「めめスマイル最強」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。

■目黒蓮「午後の紅茶」新CMオフショット

■午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇

■新CM予告ショット

Snow Man

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