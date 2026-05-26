娘に対する暴行容疑で逮捕された読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（４７）は２６日午前、山口寿一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ、受理された。

同席した代理人が長女の手紙を読み上げた。

阿部前監督の長女の手紙は以下の通り。

報道関係者の皆様へ。今回の件につきましては家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ありません。これは私の意思で書いております。

父には「このような声明はいらない」と言われましたが、事実に対する異なる点がＳＮＳでの臆測や報道でなされておりますので、この点について、お伝えさせていただければと思っております。まず、暴力に関しましては、殴る、蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では「殴られた」などとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり、チャットＧＰＴに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよ、という形での説明書きがなされ、お電話をさせていただきました。

「どのようにすればいいか分からない」といった形で児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、「どうしたらいいか」といった私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省しております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で、私とはだじゃれを言い合い、笑い合う仲で、一緒に食事に出かけるなど、通常の家族として交流しています。私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほど、ありがとうございます。

このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っております。いまさらとはなりますが、けがに関する心配などにつきましては、私の体が丈夫だったこともあり、心配はご無用ですのでご安心ください。

多方面にわたり多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。なお、父とはすでに仲直りをしておりますのでご安心ください。

最後になりますが、この先、家族や父や私のことで、ＳＮＳ等でたたくといった誹謗（ひぼう）中傷やさらし行為は、なかなかこのご時世、収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。