たくさん入っててコスパ高ッ♡【業務スーパー】子どものおやつに！「冷凍食品」

【業務スーパー】から、子どものおやつや軽食にも取り入れやすい「冷凍食品」が登場しています。大容量でコスパ優秀なので、冷凍庫に常備しておくのもおすすめです。

子どもと楽しめる冷凍食品

子どもも喜びそうなチーズ味のポテトフライ「カリカリチーズスティック」。細長いスティック状で、食べやすいはず。必要な分だけ油で揚げれば、手軽に子どものおやつを用意することができそう。あと一品おかずが欲しいときや、親子での軽食にも取り入れてみてはいかが？

おやつにもおつまみにも！

@arimama_chanさんが実食。「カリカリした食感とチーズのコクでたまらない美味しさ」とコメントしています。ケチャップやマヨネーズをつけて食べたり、生ハムと合わせておつまみとして楽しんでみたりと、いろいろなアレンジもできそうです。

冷凍のさつまいもに注目

紅あずまを蒸して冷凍した「あま～いホクホク蒸し芋」。さつまいもが数本入っていて、食べたい分だけ取り出して食べることができそうです。子どものおやつや、ダイエット中の間食にもぴったりかも。シンプルなおやつが欲しいときや、軽食にもおすすめ。

ストックしておきたい

@arimama_chanさんによると「ホクホクしていますがパサつき感はなく、程よい甘み」とのこと。そのまま食べるのはもちろん、スイートポテトやさつまいもを使ったスイーツ作りでも活躍しそうです。いざというとき用にストックしておくといいかも。

手軽さもコスパも魅力的な業務スーパーの冷凍食品、気になった人はぜひチェックしてみて。

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writer：Aoi.S