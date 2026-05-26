オークスで歴史的勝利

24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、22歳の今村聖奈騎手が歴史的勝利を挙げた。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を1着に導き、女性騎手初のクラシック制覇。直線を向いた時の位置取りに、驚きの声が上がっている。

スローペースの展開で、ジュウリョクピエロと今村は後方からレースを進めた。

キックバックを受けると、泥を落とすため頭をブルブルと激しく振る動作を繰り返しながら追走したジュウリョクピエロ。18頭立ての14番手で直線に向くと、末脚全開でライバルを抜き去った。

フィニッシュ約30秒前でも前方にズラリと他馬が並ぶ位置取りは、X上のファンから様々な声が上がった。

「何度見ても直線向いた時点の位置取りが勝ち馬とは思えない」

「ジュウリョクピエロ本命の自分も、もう無理だと諦めた瞬間だったよ」

「最後まで何があるかわからん とても面白かった」

「ここから中央突破なんだもんなぁ。震えた」

「乗り方うまかったですよね 馬も強かったけど、馬が強いだけじゃ勝てないですからね」

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統。全6戦中5戦で、今村が手綱をとっている。



（THE ANSWER編集部）