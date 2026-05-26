キリンを眺めながら食べる、1泊特別朝食！ THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」

記事ポイント 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日より再開5〜10月の木曜日限定で無料流しそうめん食べ放題付き宿泊プランがスタート千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースが2026年夏より提供開始 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日より再開5〜10月の木曜日限定で無料流しそうめん食べ放題付き宿泊プランがスタート千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースが2026年夏より提供開始

千葉県市原市にあるアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日より再開しています。

同時に、夏限定の流しそうめん食べ放題付き宿泊プランと、千葉県産食材を使った新BBQコースも始まります。

都内から約1時間でアクセスできる立地で、動物とグランピングを一度に体験できる施設です。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」





施設名：THE BAMBOO FOREST（ザ・バンブーフォレスト）所在地：千葉県市原市山小川790アクセス：車で東京方面から約1時間／高速バスで東京駅から約1時間15分（「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり・要予約）公式サイト：bamboo-forest.jp

THE BAMBOO FORESTは、ふれあい動物園「アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド」に隣接したグランピング施設です。

ツリーハウスやドームテントなど6棟の客室が揃い、すべての宿泊にサユリワールドの入園チケット1回分が含まれています。

動物と竹林に囲まれた環境で、客室内は冷暖房完備のホテル仕様となっています。

全6棟はそれぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが施されており、竹林に佇むロフト付きのツリーハウス「キリン庵」はその代表格です。

施設内では看板猫のばんとぷーをモチーフにしたオリジナルクッキーパフェ（抹茶）やTHE BAMBOO FORESTオリジナルブレンドコーヒーなど、オリジナルのフードメニューも用意されています。

宿泊者限定「キリンと朝食」オプション





「キリンと朝食」オプションは、隣接するサユリワールド園内の「キリンテラス」で朝食をとる、THE BAMBOO FOREST宿泊者限定の特別プランです。

ピクニックバスケットに仕切り箱入りのフルーツとハム、バゲット、クロワッサン、グラノーラ、オレンジジュース、スープポットが並ぶセット内容で提供されます。

2026年は3月19日（木）の宿泊分から開始しており、終了日は未定です。





スケジュールは8時15分にザ・バンブーフォレストフロント前に集合し、8時25分から9時15分までキリンテラスでキリンと一緒に食事をする構成です。

朝食後は宿泊者限定で開園前のサユリワールドを散策できます。

天候や動物の体調により中止となる場合があります。

料金（お一人様あたり）：大人（中学生以上）3,000円／子ども（3歳〜小学生）1,500円／2歳以下 無料対象：THE BAMBOO FOREST宿泊者限定

夏限定・無料流しそうめん食べ放題付き宿泊プラン





サユリワールドの休園日にあたる木曜日、5月から10月の限定日程で、流しそうめん食べ放題が付いた宿泊プランが予約できるようになります。

流しそうめんの参加費は無料で、夕食・朝食付きのプランとして提供されます。

晴天・曇天時に開催され、雨天の場合は中止となります（中止時の返金はありません）。

2026年夏の新BBQコース





2026年夏より、千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」をはじめとした地元食材を使ったBBQコースの提供が始まります。

屋外テラス席だけでなく屋内ダイニング席でも利用できます。

アルコールを含む各種ドリンクと軽食が無料で利用できる「オールインクルーシブ・サービス」も提供されています。

夏の提供メニュー例には、いすみ産ベビーリーフと彩り野菜のチョップドサラダ、生ハムと姉崎大根のマリネ、まぐろとカッテージチーズのタルタル、具だくさんミネストローネ、外房産のさざえ・はまぐり・ホンビノス貝の三種盛り、かずさ和牛サーロインステーキとグリル野菜5種、千葉の地元米「ふさこがね」のガーリックライス、ブルーベリーファーム鈴木の「るりしずく」とバニラアイスが挙がっています（内容は一部変更になる場合があります）。

施設の様子





動物園に隣接した立地ならではの光景として、クジャクが施設内に姿を見せることもあります。





全6棟の客室はそれぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが特徴





竹林の中に建つロフト付きツリーハウス「キリン庵」をはじめ、全6棟がそれぞれ異なる動物テーマのインテリアで設えられています。

客室内は冷暖房完備で、快適に滞在できる環境が整っています。

「キリンと朝食」は大人3,000円・子ども1,500円（3歳〜小学生）・2歳以下無料で利用でき、開園前のサユリワールドを独占散策できる時間も付いています。

流しそうめん食べ放題付きプランや千葉県産「かずさ和牛」を使った新BBQコースなど、2026年夏に向けた体験が複数そろった施設です。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キリンと朝食」オプションは誰でも予約できますか？

A. THE BAMBOO FORESTの宿泊者限定のオプションプランです。

宿泊予約と合わせての申し込みが必要です。

天候や動物の体調によって中止となる場合があります。

Q. 流しそうめん食べ放題付きプランはいつ開催されますか？

A. サユリワールドの休園日である木曜日に、5月から10月の限定日程で実施されます。

晴天・曇天時のみ開催で、雨天の場合は中止となります。

参加費は無料ですが、天候その他の理由で中止となった場合の返金はありません。

Q. THE BAMBOO FORESTへの交通手段はどのようなものがありますか？

A. 車では東京方面から約1時間でアクセスできます。

高速バスを使う場合は東京駅から約1時間15分で「市原鶴舞バスターミナル」に到着します。

小湊鉄道「高滝駅」からは無料送迎があり、いずれも要予約です。

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