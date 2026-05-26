関東4,800店で3品発売！ ファミリーマート テレビ神奈川 猫のひたいほどワイドNEO タイアップ第2弾

記事ポイント ファミリーマートとテレビ神奈川「猫のひたいほどワイドNEO」のタイアップ第2弾が関東地方限定で登場します神奈川ゆかりのメニューや神奈川県産牛乳を使った3商品が2026年5月26日（火）に発売されます対象店舗は関東地方のファミリーマート約4,800店です ファミリーマートとテレビ神奈川「猫のひたいほどワイドNEO」のタイアップ第2弾が関東地方限定で登場します神奈川ゆかりのメニューや神奈川県産牛乳を使った3商品が2026年5月26日（火）に発売されます対象店舗は関東地方のファミリーマート約4,800店です

ファミリーマートとテレビ神奈川の情報番組「猫のひたいほどワイドNEO」によるタイアップ第2弾が、関東地方限定の商品として展開されます。

神奈川の味をテーマにした弁当、ラーメン、クロワッサンの3商品が、2026年5月26日（火）からファミリーマート約4,800店で販売されます。

ファミリーマート「テレビ神奈川『猫のひたいほどワイドNEO』タイアップ第2弾」





発売日：2026年5月26日（火）対象店舗：関東地方のファミリーマート約4,800店商品数：3種類対象商品：ナポリタン＆バター風味ケチャップライス、横浜家系 豚骨醤油ラーメン、ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）タイアップ番組：テレビ神奈川「猫のひたいほどワイドNEO」一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合があります

ファミリーマート「テレビ神奈川『猫のひたいほどワイドNEO』タイアップ第2弾」は、「神奈川の味」をテーマにした関東地方限定の企画です。

地元ゆかりのメニューや地産原料を使った3商品は、「猫のひたいほどワイドNEO」の番組出演者と試食やパッケージデザインの打ち合わせを重ねて決定されています。

対象商品は、横浜発祥とされる洋食を取り入れた弁当、横浜家系をイメージしたラーメン、神奈川県産牛乳入りホイップを使ったクロワッサンです。

神奈川企画





神奈川企画では、弁当、ラーメン、パンの3カテゴリに地元ゆかりの味が取り入れられています。

ランチ、夜食、ティータイムのそれぞれに合わせやすい構成で、関東地方のファミリーマート店頭に並びます。

ナポリタン＆バター風味ケチャップライス





商品名：ナポリタン＆バター風味ケチャップライス価格：551円（税込595円）発売日：2026年5月26日（火）発売地域：神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都

「ナポリタン＆バター風味ケチャップライス」は、横浜で誕生したと言われる洋食「ナポリタン」とケチャップライスを組み合わせた弁当です。

ナポリタンにはバターソースの旨味とブラックペッパーが重ねられ、ケチャップライスにはトマトの旨みがきかされています。

彩り豊かなミックスベジタブルが添えられ、昼食や夕食に一皿で主食感のある味わいを楽しめます。

横浜家系 豚骨醤油ラーメン





商品名：横浜家系 豚骨醤油ラーメン価格：582円（税込628円）発売日：2026年5月26日（火）発売地域：神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・長野県・新潟県（一部店舗除く）・静岡県（一部店舗除く）

「横浜家系 豚骨醤油ラーメン」は、醤油のキレと豚骨の旨味を特徴とするスープに、中太麺を合わせた商品です。

別添の海苔が添えられ、磯の香りとともに家系ラーメンらしい組み合わせを味わえます。

食べ応えのある麺と濃厚なスープが合わさり、仕事帰りや自宅での夜食にも向く一杯です。

ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）





商品名：ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）価格：149円（税込160円）発売日：2026年5月26日（火）発売地域：神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都

「ホワイトクロワッサン（神奈川県産牛乳入りホイップ）」は、白生地といちご生地をはり合わせた生地をクロワッサン形状に焼き上げた商品です。

神奈川県産牛乳入りホイップがサンドされ、牛乳の風味を活かした甘すぎない味わいに仕立てられています。

白と赤のしっとりとした生地が見た目にもやさしく、ティータイムの甘い一品として選びやすい仕上がりです。

番組出演者のコメント





「猫のひたいほどワイドNEO」の番組火曜日MCである鎌苅健太さんは、3商品を「神奈川の味」にふさわしい商品として紹介しています。

テレビ神奈川の小池れいあアナウンサーは、神奈川県産牛乳入りホイップを挟んだクロワッサン、横浜家系ラーメン、ナポリタンとケチャップライスの組み合わせに触れています。

番組出演者の試食やパッケージデザインの打ち合わせが商品化に反映され、番組と地域性を結びつけた企画になっています。

猫のひたいほどワイドNEO





「猫のひたいほどワイドNEO」は、テレビ神奈川が放送する生放送情報番組です。

番組は「情報の地産地消」をコンセプトに、番組サポーターから寄せられたジモト情報をリポートする構成です。

放送は毎週月曜日から木曜日の12:00から13:30まで、再放送は毎週月曜日から木曜日の22:00から22:55までです。

神奈川の味をテーマにした3商品は、横浜発祥とされるナポリタン、横浜家系ラーメン、神奈川県産牛乳入りホイップを通じて、身近なコンビニで地域の食文化に触れられる企画です。

関東地方の約4,800店で展開されるため、ランチ、夕食、ティータイムの場面に合わせて選べます。

ファミリーマート「テレビ神奈川『猫のひたいほどワイドNEO』タイアップ第2弾」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

A. 発売日は2026年5月26日（火）です。

Q. 対象店舗はどこですか？

A. 関東地方のファミリーマート約4,800店が対象です。

Q. 税込価格の表示は何％の消費税ですか？

A. 軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％で表示されています。

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