アールグレイ香る夏限定、6月1日登場！ PLUSカフェ「PLUS（プラス）」

記事ポイント 福岡発のアサイー＆グリークヨーグルト専門カフェ「PLUS」が2026年6月1日より夏限定メニュー全3種を発売グレープフルーツボウル（1,300円）と2種のヨーグルトシェイク（各850円）がラインアップアールグレイティーの香りとフルーツの酸味を組み合わせ、暑い季節でも軽やかに楽しめる味わいに仕上げられています 福岡発のアサイー＆グリークヨーグルト専門カフェ「PLUS」が2026年6月1日より夏限定メニュー全3種を発売グレープフルーツボウル（1,300円）と2種のヨーグルトシェイク（各850円）がラインアップアールグレイティーの香りとフルーツの酸味を組み合わせ、暑い季節でも軽やかに楽しめる味わいに仕上げられています

2026年5月にブランド開設2周年を迎えた、グリークヨーグルト＆アサイーボウル専門カフェ「PLUS（プラス）」が、夏限定メニュー3種を2026年6月1日（月）より販売開始します。

アールグレイティーの上品な香りとグレープフルーツ・マンゴー・アプリコットソースの爽やかな酸味を組み合わせた限定ラインアップで、暑い季節でも軽やかに楽しめるボウルとシェイクが揃います。

販売期間は2026年8月31日（月）までを予定しています。

PLUSカフェ「PLUS（プラス）」





ブランド名：PLUS（プラス）販売開始日：2026年6月1日（月）販売終了予定日：2026年8月31日（月）ラインアップ：グレープフルーツボウル／マンゴーヨーグルトシェイク／アサイーヨーグルトシェイク

福岡発のアサイー＆グリークヨーグルト専門カフェ「PLUS（プラス）」は、健康・美容・満足感を兼ね備えたメニューを展開するブランドです。

今回の夏限定3種は、PLUSが得意とする濃厚なアサイーとグリークヨーグルトを軸に、アールグレイティーの華やかな香りとフルーツの瑞々しさを重ねた構成となっています。

ボウル1種とシェイク2種で夏のカフェタイムやテイクアウトに対応します。

アールグレイの香りはグレープフルーツの酸味・マンゴーの甘み・アサイーの濃厚さと相性が良く、フルーツの甘みだけに頼らず紅茶クリームやアプリコットソースを重ねることで、味に奥行きが生まれています。

夏らしい軽さとデザートとしての満足感を両立した3品です。

夏限定メニュー開発の背景





気温が高くなる夏は、ひんやりとしたデザートやフルーツを使ったメニューへの需要が高まる一方で、濃厚なスイーツには重たさを感じやすい傾向があります。

PLUSでは、アサイーやヨーグルトが持つ満足感を保ちつつ、夏でも最後まで軽やかに楽しめる味わいを目指し、今回の限定3種が開発されます。

特にこだわったのはアールグレイティーを使った香りの演出です。

紅茶の華やかな香りがグレープフルーツの酸味やマンゴーの甘みと組み合わさることで、フルーツの爽やかさの中に大人向けの特別感が加わっています。

アプリコットソースや紅茶クリームを重ねることで、フルーツの甘みだけに頼らない奥行きのある味わいに仕上げられています。

夏限定3商品ラインアップ





夏限定ラインアップは、ボウル1種・シェイク2種の合計3品です。

グレープフルーツボウルは税込1,300円、マンゴーヨーグルトシェイクとアサイーヨーグルトシェイクはそれぞれ税込850円で提供されます。

グレープフルーツボウル価格：1,300円（税込）主な素材：アールグレイフレーバーヨーグルト・アサイー・紅茶クリーム・ロータスビスケット・ライム輪切り

アールグレイフレーバーヨーグルトとアサイーを組み合わせた夏限定のボウルメニューです。

グレープフルーツの心地よい酸味に紅茶クリームのまろやかさが重なり、爽やかでありながら大人っぽい味わいに仕上げられています。

ロータスビスケットとライム輪切りがトッピングされ、フルーツとクリームの色味が映える夏らしい華やかなビジュアルも特徴です。

マンゴーヨーグルトシェイク価格：850円（税込）主な素材：ヨーグルト・マンゴー・紅茶クリーム

ヨーグルトベースのなめらかな口当たりに、濃厚なマンゴーの甘みと爽やかさが調和したシェイクです。

紅茶クリームの香りが重なり、トロピカルな味わいの中に上品な奥行きが加わっています。

カフェタイムやテイクアウトにも対応した夏限定ドリンクです。

アサイーヨーグルトシェイク価格：850円（税込）主な素材：ヨーグルト・アサイー・アプリコットソース・紅茶クリーム

ボウルだけでなくドリンクとしてもアサイーを楽しめる、ヨーグルトベースのシェイクです。

アプリコットソースを加えることでフルーツ感と軽やかな後味が引き出されており、アサイー特有の濃厚さと夏らしい飲みやすさが両立しています。

食後のデザートとしても楽しめます。

販売概要





夏限定3種の販売期間は2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの予定です。

販売店舗はアサイー＆グリークヨーグルト専門カフェ「PLUS（プラス）」各店舗となっています。

最新の店舗情報や販売状況については公式サイトに掲載されます。

グレープフルーツボウル（1,300円）はアールグレイフレーバーヨーグルトとアサイーを組み合わせた夏らしい彩りのボウル、マンゴーヨーグルトシェイクとアサイーヨーグルトシェイク（各850円）はヨーグルトベースの飲みやすいシェイクで、ブランド開設2周年を迎えたこの夏ならではのラインアップとなっています。

PLUSカフェ「PLUS（プラス）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 夏限定3商品の販売期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの販売が予定されています。

Q. グレープフルーツボウルにはどのような素材が使われていますか？

A. アールグレイフレーバーヨーグルト・アサイー・紅茶クリーム・ロータスビスケット・ライム輪切りが使われています。

グレープフルーツの酸味と紅茶クリームのまろやかさが組み合わさった構成です。

Q. アサイーヨーグルトシェイクとグレープフルーツボウルの価格の違いは何ですか？

A. グレープフルーツボウルは税込1,300円、アサイーヨーグルトシェイクは税込850円です。

シェイク2種（マンゴーヨーグルトシェイク・アサイーヨーグルトシェイク）はいずれも税込850円で統一されています。

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