歌手でタレントのあのが、冠番組の降板を自身の X（旧Twitter）で宣言し話題となっている。事の発端は、18日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」で、あのが嫌いな芸能人として「鈴木紗理奈」を実名告白したことにある。

この騒動は、鈴木が反応したことで大炎上し、テレビ朝日は謝罪コメントを発表。あのは、Xで番組サイドへの不満を漏らし、「もう続けたくないので番組を降ります」と最後通告を行った。今回の騒動は、SNSでさまざまな意見が飛び交っているが、もっとも悪いのはテレビ朝日だと、他局の編成担当者が明かす。

「あのさんも意味深なポストをするなど対応が悪かったですが、何よりテレ朝のスタッフが悪いです。あのさんのポストでは、しかるべき対応をテレ朝のスタッフがせず、今回の炎上が起きたと考えられます。そのうえで、これだけの大騒動になったのだから、謝罪だけでなく担当者を処分するレベルの大問題です」

今回のあのの騒動だけでなく、テレビ朝日は関連するABEMAで配信した「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で、炎上騒動を起こしたばかりだ。

同番組に出演した芸人の中山功太が、先輩芸人からいじめを受けた体験談を告白し、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が謝罪する事態になった。配信では名前が伏せられていたが、すぐにSNSで高橋が特定され大騒動に発展したのだ。

ABEMAは、サイバーエージェントとテレビ朝日が出資して立ち上げた会社で、スタッフの交流も行われている。それだけに、他局のバラエティー番組を制作するスタッフからは、局の体制に不満の声も出ているという。

「テレ朝やABEMAが騒動を起こし、他局のバラエティー番組でも芸人の悪口エピソードを自粛する動きが出ています。また、芸人が得意な暴露ネタも、プロデューサーが確認した上で、炎上しないよう細心の注意を払わなければいけなくなりました。また 1 つ、コンプライアンス上で気をつけることが増えた形で、テレ朝のせいだと言われています。テレ朝は、数年前から深夜帯で若手スタッフを起用する取り組みをしていますが、弊害が出ている。『あのちゃんねる』は若手が立ち上げた番組で、大失敗したわけですからね。きちんとチェックできる体制がないなら、若手に番組を任せるなと他局から非難されています」（民放関係者）

「あのちゃんねる」が打ち切りになるのか正式発表はないが、テレビ朝日はしっかりと体制を立て直す必要がありそうだ。