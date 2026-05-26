ダイソーさん考えたな〜「日焼け止めがベトベトでキツイ…」夏の悩みを解消できるボディシート

ダイソーのコスメ売り場で見つけた「日焼け止めふき取りシート」は、夏のベタつきストレスを軽減してくれる実用系アイテム。クレンジングシートより大きめで、メッシュ風でやわらかい素材が特徴。日焼け止めを塗った腕でもスッと落とせ、拭きあがりはギシギシせずしっとり感も残る。お風呂前のプレクレンジングや、日焼け止めを塗布した後の手のべとつきを落とすのにもおすすめです。

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商品情報

商品名：＆.日焼け止め落としシート 20枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

内容量：20枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480962870

夏のストレスを軽減してくれる！ダイソーのボディシートが便利なんです

夏になると感じる、「日焼け止めがベタベタして気持ち悪い…」という悩み。地味ですが毎日積み重なる問題ですよね。

そんな時に使ってみてほしいのが、ダイソーのコスメ売り場で見つけた『＆.日焼け止め落としシート 20枚』です。

ボディシートということで、一般的な顔用クレンジングシートよりも少し大きめのサイズ感。質感はメッシュっぽく、やさしい肌触りです。

とはいえ、拭いている途中でボロボロ崩れてくることもなく、しっかりした作りなのもこの商品の魅力です。

もうベトベトさせない！ダイソーの『＆.日焼け止め落としシート 20枚』

日焼け止めを塗った腕で試してみても、想像以上にサッと落とせて、スッキリする感覚が好印象。

ビタミンCやヒアルロン酸といった美容液成分が配合されているおかげか、拭きあがりがギシギシせず、しっとりした仕上がりなのも高評価ポイントです。

また、香りがほとんどしないので、強い香料が苦手な方でも安心して使えそう。外出前や外出先でも気軽に使えて、シーンを選ばないのも便利だと感じました。

筆者的にいいなと感じたのは、日焼け止めを塗ったあとの手のリセットに使えること。

そのままスマホやバッグを触るとベタつきが気になりますが、このシートでサッと拭くだけで快適さがかなり変わります。

小さなストレスを減らすアイテムとして、かなり優秀ですよ。

今回はダイソーの『＆.日焼け止め落としシート 20枚』をご紹介しました。

夏の必需品になりそうな、ダイソーらしい実用系アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。