ダイソーさん考えたな〜「日焼け止めがベトベトでキツイ…」夏の悩みを解消できるボディシート
商品情報
商品名：＆.日焼け止め落としシート 20枚
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：200mm×150mm
内容量：20枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480962870
夏のストレスを軽減してくれる！ダイソーのボディシートが便利なんです
夏になると感じる、「日焼け止めがベタベタして気持ち悪い…」という悩み。地味ですが毎日積み重なる問題ですよね。
そんな時に使ってみてほしいのが、ダイソーのコスメ売り場で見つけた『＆.日焼け止め落としシート 20枚』です。
ボディシートということで、一般的な顔用クレンジングシートよりも少し大きめのサイズ感。質感はメッシュっぽく、やさしい肌触りです。
とはいえ、拭いている途中でボロボロ崩れてくることもなく、しっかりした作りなのもこの商品の魅力です。
もうベトベトさせない！ダイソーの『＆.日焼け止め落としシート 20枚』
日焼け止めを塗った腕で試してみても、想像以上にサッと落とせて、スッキリする感覚が好印象。
ビタミンCやヒアルロン酸といった美容液成分が配合されているおかげか、拭きあがりがギシギシせず、しっとりした仕上がりなのも高評価ポイントです。
また、香りがほとんどしないので、強い香料が苦手な方でも安心して使えそう。外出前や外出先でも気軽に使えて、シーンを選ばないのも便利だと感じました。
筆者的にいいなと感じたのは、日焼け止めを塗ったあとの手のリセットに使えること。
そのままスマホやバッグを触るとベタつきが気になりますが、このシートでサッと拭くだけで快適さがかなり変わります。
小さなストレスを減らすアイテムとして、かなり優秀ですよ。
今回はダイソーの『＆.日焼け止め落としシート 20枚』をご紹介しました。
夏の必需品になりそうな、ダイソーらしい実用系アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。