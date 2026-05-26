ダイソーで対策できるよ！「スマホのスピーカー見てゾッとした…」汚れを阻止できるシール

「スマホの底を見て、ゾッとした…」なんて経験はありませんか？知らぬ間に汚れが溜まっていてもお手入れがしにくい部分だからこそ、事前の対策が肝心です！今回は、そんなお悩みを110円で解決してくれる便利な「汚れ阻止シール」をご紹介。見た目も音の聞こえ方も影響ないので、スマートに対策ができる逸品です♪

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商品情報

商品名：スマホスピーカー用防塵メッシュ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：【大サイズ】タテ0.5cm×ヨコ2.2cm【小サイズ】タテ0.5cm×ヨコ1.6cm

内容量：各サイズ10枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480908038

100円でコスパよく清潔に保てる！ダイソーの『スマホスピーカー用防塵メッシュ』

スマホのスピーカーの穴にホコリや汚れが溜まっていても、小さな穴のお手入れは手間がかかるし、無理に掃除して故障させるのも怖いですよね…。

そんな悩みを解決してくれるのが、ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『スマホスピーカー用防塵メッシュ』。

スマホのスピーカー部分にシールをペタッと貼るだけで、ホコリや汚れが中に入るのを事前に阻止してくれる便利なアイテムです。

大・小サイズが各10枚、計20枚入りで、シールの汚れが気になったらすぐに貼り替えられます。110円（税込）でコスパもよく、清潔な状態をキープできます。

見た目も音の聞こえ方も損なわない♡シールを貼るときは注意が必要！

とても薄くて柔らかいので、指で無理に剥がそうとすると、シールが折れたりヨレたりしてしまうことも。爪楊枝などを使い、台紙を軽く反らし浮かせるのがおすすめです。

実際に貼ってみるとこんな感じです。黒い端末に貼ると、驚くほど同化してシールがほとんど目立ちません。スマホ本来のスタイリッシュなデザインを損なわないのは、嬉しいポイントですよね。

また、シール自体が薄いため、音の聞こえ方にも全く問題ありませんでした。ホコリをしっかりガードしながら、通話や音楽をいつも通り楽しめるので、ストレスフリーに使えますよ♪

今回は、ダイソーで見つけた『スマホスピーカー用防塵メッシュ』をご紹介しました。

掃除の手間を110円（税込）で賢くカットできる、タイパもコスパも抜群な便利グッズです。ぜひダイソーでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。