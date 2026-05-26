ダイソーでおしゃれなタイプ見っけ！正直見た目に抵抗あった…あのブランドが手掛ける対策グッズ

昔ながらのハエ取りリボンは、殺虫成分を使用しないため安全に使えて実は優秀！ただ、“いかにも”な見た目なので、どうしても抵抗感が…。そんなイメージを払拭し、おしゃれに使えるタイプの商品をダイソーで発見しました。あのマスキングテープブランドが手掛ける商品なので、可愛く抵抗なく使えておすすめですよ！

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商品情報

商品名：カモ井のリボンハイトリ ドット・方眼

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971910254585

あのマステブランドが作った！ダイソーで見つけた虫対策グッズがおしゃれ♡

天井に吊るすことで、ハエやコバエを捕獲するハエ取りリボン。昔ながらの虫対策アイテムですが、殺虫成分を使用しないため安全に使えて実は優秀なんです！

そんなハエ取りリボンですが、“いかにも”な見た目だとどうしても生活に馴染みにくいですよね。そこでおすすめなのが、ダイソーの『カモ井のリボンハイトリ ドット・方眼』です。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

ハエ取りリボンといえば茶色でネバネバとした質感…というイメージですが、これは色も柄も華やか。可愛らしいデザインでインテリアの一部のような感覚で使えます。

吊るしていても、茶色のハエ取りリボンよりは心理的抵抗感が少し控えられます。

こんなにおしゃれなハエ取りリボンがあるんだと感心したのですが、人気のマスキングテープブランド「mt（エムティー）」でお馴染みの会社「カモ井加工紙株式会社」が出しているアイテムでした！

可愛い柄で取り付けやすい！薬剤不使用で安全に使用できる◎

中身を取り出す際は、紐に指をかけ筒を左に回しながら、ゆっくりと引き出します。

引き出しにくい場合は、少し温めてから引き出すとスムーズです。

押しピンがついているため、手持ちのピンを使わなくても取り付けることができます。

ただ、蓋がそのままピンになっているため、粘着剤が付着している状態でした。触るとねちょねちょしていたので、筆者は手持ちのピンを使用することにしました。

物としては一般的なハエ取りリボンと同じで、粘着剤が付いたリボンに飛んできた虫が止まるのを待つ構えという仕組みです。可愛い柄が付いているので、抵抗感があまりないのがいいなと思います。

また、なんとなくですが少し長さが短い気がします。ただ、個人的には吊るすと邪魔になりにくかったので、天井の高さによってはこちらのほうがいいかもしれません。

今回は、ダイソーの『カモ井のリボンハイトリ ドット・方眼』をご紹介しました。

可愛いデザインで、おしゃれに対策できる優秀グッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。