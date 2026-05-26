尾道市の公共工事を巡る談合事件の裁判で、検察は入札予定価格を漏らしたとされる尾道市上下水道事業の元幹部職員の男に対し、懲役1年6か月を、工事を落札した会社の元社長の男に対し、懲役1年をそれぞれ求刑しました。

起訴状などによると、尾道市上下水道事業の元管理者だった男は2023年と2025年、市が発注した工事の入札予定価格を建設会社の元社長の男に漏らした疑いです。広島地裁で26日に開かれた論告求刑公判で、検察側は「漏洩によって自由な競争を害したうえ、複数回にわたって漏らしたことは常習的な犯行の一環であり、違反意識が顕著である」などと指摘。元事業管理者の男に対して懲役1年6か月を求刑しました。また、建設会社の元社長の男には、懲役1年を求刑しました。一方、弁護側は、「尾道市の事業を円滑に遂行するための行動であり、価格を漏らしたことで利益を得ようとはしなかった」などと述べました。また、「元社長の男は深く反省していて、再発防止に取り組んでいる」などとして、両者ともに執行猶予付きの判決を求めました。判決は7月1日に言い渡されます。事件を受け、尾道市は5月19日に元事業管理者の男を懲戒免職としています。



【2026年5月26日】