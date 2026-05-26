グローバル刃物メーカーの貝印は、「とてもかるく、ラクに使いやすい」をコンセプトとした「ラクカルまな板」シリーズを5月25日から、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で発売した。

今回発売する「ラクカルまな板」シリーズは、同社の軽いまな板シリーズを「とてもかるく、ラクに使いやすい」というコンセプトのもと、より快適に使える仕様へとリニューアルした。

同商品は、「ホワイト」と「ベージュ」の2色展開で、本体およびすべり止め部分には、近年人気のニュアンスカラーを採用し、キッチンに馴染むやさしい印象のデザインに仕上げている。また中心に向かって薄くなる形状となっているため、驚くほどのカルさを実現した商品となっている。持ち運びや取り扱いがしやすく、切った食材を鍋やフライパンへそのまま移しやすいため、調理時の動作をスムーズに行える。M・L・LLの3サイズを展開し、用途に合わせて使い分けが可能になっている。

また、収納しづらいまな板の悩みに応える薄型形状で、限られたスペースでもすっきり収まり、コンパクトなキッチンでも快適に使える。さらに、中心に向かうくぼみ構造によって、水気のある食材でも汁がこぼれにくくなっている。毎日の調理で使うものだからこそ、洗いやすさに配慮し、食洗機（食洗機対応は、MとLのみ。LLサイズは食洗機非対応）にも対応しているため、清潔な状態を保てる。

貝印は、今後も人々の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していく。

商品特長は、片手で持てるほど軽く、日常使いでも扱いやすい設計。カットした食材の移し替えもスムーズに行える。四隅に樹脂製のストッパーを配置していることで、ブレずにしっかり安定感があるため調理中も安全にカットできる。水気のある食材をカットした時の汁がこぼれにくいよう、中心に向かって薄くする秘密のくぼみ構造になっている。食洗機に対応しており、後片付けも簡単で、衛生的に使用できる。

［小売価格］

ラクカルまな板 M ホワイト・ベージュ：1540円

ラクカルまな板 L ホワイト・ベージュ：1980円

ラクカルまな板 LL ホワイト・ベージュ：2420円

（すべて税込）

［発売日］5月25日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com