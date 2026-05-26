「天才さを痛感」阿部亮平、ノールック成功ショット公開！スーツ姿に「あまりにも政治家すぎる」の声も
Snow Manの阿部亮平さんは5月25日、自身のInstagramを更新。テレビCM撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】阿部亮平のノールック成功ショット
ファンからは「完璧なノールック」「スゴすぎてリピートした」「あべくんの天才さを痛感」「スーツ姿もかっこいいよっ」などの声が。ほかにも「あまりにも政治家すぎる」「いつか政治家なってそう」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】阿部亮平のノールック成功ショット
「完璧なノールック」阿部さんは「ノールック ベンチャーサポート税理士法人CM off shot ノールック納豆卵かけご飯成功の記念を！！ 撮らずには！！いられなかった！！！！！」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。CM動画を見れば分かる通り、手元を1度も確認せずに納豆卵かけご飯を作ることに成功しており、とてもすごいです。また、写真では完成した納豆卵かけご飯を持ち、うれしそうな表情を浮かべています。
別バージョンのCM動画も公開また、違うバージョンのCM動画も公開。阿部さんは「起業という挑戦にエールを送る。そんなCMが完成しました」とコメントしています。ファンからは「阿部ちゃんにピッタリ」「本業アイドルって事が何より尊い」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)