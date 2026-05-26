AOKIは、今季から新たに、さらに過酷さを増すことが想定される夏のビジネスシーンを見据え、通気量100cc（通気量100ccとは、1cm2の面積を1秒で100ccの空気が通過すること）以上のアイテムで構成される「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。今回、きちんと感がありながらも涼しく快適な着心地を両立した「ビズポロ」の商材数を前年比1.5倍に拡大した。AOKIでは、夏のビジネスウェアの中心アイテムであるトップスでも、スーツ専門店として培ってきたものづくりの技術を活かした仕立ての良さと快適な着心地で暑い夏のビジネスシーンをサポートする。

今年も全国的に厳しい暑さとなる可能性が高く、ビジネスシーンにおいても暑さ対策が必須であることが予測される。AOKIでは、暑い夏のビジネスシーンも消費者が快適に過ごすことができるよう、今季から新たに通気量100cc以上のアイテムで構成される「スーパーエアクールシリーズ」の販売を開始した。

同シリーズは、スーツをはじめとしてパジャマスーツ・ジャケット・ワイシャツ・スラックスとコーディネートアイテムに至るまで幅広いアイテムを展開している。

今季から、シャツのようなきちんと感と、涼しく快適な着心地を両立したポロシャツの「ビズポロ」の商材数を前年比1.5倍に拡大し、色柄豊富に展開。トレンドに合わせて型紙の見直しと襟部分の高さ調整を行うことによって、さらに快適な着心地へと変化した。

さらに、昨季も多くの消費者の支持を得た汗ジミが目立ちにくい高機能ワイシャツの「クイックリードライシャツ」や「スーパーストレッチシャツ」も「スーパーエアクールシリーズ」に進化し、さらなる涼しさを追求した。

また、オフィスカジュアルスタイルとしても人気のTシャツを新たに販売開始した。きちんと感とリラックス感を兼ね備えながら通気性も高い、この夏注目のアイテムになっている。

各アイテムは、夏の暑さに対応した涼しい仕様はもちろんのこと、AOKIが培ってきたものづくりの技術を活かしたビジネスシーンにも最適な仕立ての良さも特長になっている。

AOKIでは今後も、消費者が暑い夏も快適に過ごすことができる商品の企画・開発に力を尽くしていく考え。



「クイックリードライシャツ夏半袖」

「スーパーエアクール」シャツの「クイックリードライシャツ夏長袖／半袖」では、特殊な糸を織り込むことで光の吸収と反射の特性によって、ジャケットを脱いだときや通勤・外回りの際に気になる汗ジミが目立ちにくい仕様になっている。また、100cc以上の高い通気性で暑い夏も快適だという。



「ノンアイロンスーパーストレッチシャツ夏半袖

「スーパーエアクール」シャツの「ノンアイロンスーパーストレッチシャツ夏長袖／半袖」では、ニット（トリコット）素材を使用した、高い形態安定性ストレッチ性が特長。色・柄・襟型のバリエーションも豊富に取り揃えている。通常2枚のヨーク部分（首の付け根〜左右の方・背中の上部を覆う布地）を1枚で仕立てることによって、衣服内の熱が抜けやすく、通常のワイシャツに比べてさらに涼しく着用できる。



「ストレッチジャージーシャツ」

「スーパーエアクール」シャツの「ストレッチジャージーシャツ」は、通気量100cc以上の高い通気性や吸汗速乾など暑い夏に嬉しい機能はもちろん、ストレッチ性にも優れているため快適に着用できる。シワになりにくいため、アイロンがけの手間が軽減できる。ノーネクタイでも美しい襟立ちと程よい抜け感が夏のビジネスシーンと相性抜群だとか。ボトムイン・アウトどちらでもちょうどよい着丈と、ポロシャツのような程よいリラックス感も特長になっている。セットアップやパジャマスーツとの組み合わせも考慮して企画しており、AOKIのカジュアルアイテムと合わせやすいこともポイントになっている。



「スーパーエアクールビズポロ」

「スーパーエアクール」ビズポロ・ポロシャツTシャツの「スーパーエアクールビズポロ」は、シャツのような美しい襟立ちは保ちながら、昨年モデルに比べて襟腰（シャツの襟をきれいに立たせるための土台）の高さを低く調整。加えて襟と前立ての芯地を柔らかくすることでより快適な着心地を実現した。また、型紙を見直すことで腕の可動域を広げて動きやすく、身幅もゆとりのあるシルエットへ変更した。商材数を前年比1.5倍に拡大し、色・柄豊富に展開している。通気量100cc以上の高い通気性と、AOKI独自の「1枚ヨーク仕立て」で涼しく着用できる。そのほか、ノンアイロン・ストレッチ・吸汗速乾など高機能も兼ね備えている。価格6589円（税込）のアイテムは汗ジミを軽減する「クイックリードライ」を採用しており、汗が気になる夏も安心だという。



「ストレッチジャージーTシャツ」

「ストレッチジャージーTシャツ」は、通気量100cc以上の高い通気性や吸汗速乾など暑い夏に嬉しい機能はもちろん、ストレッチ性にも優れたコットンブレンド生地を採用した。シワになりにくく、形態安定加工を施しているため、洗濯後の手入れも簡単だという。シンプルなデザインとさまざまなアイテムと相性の良いカラー展開が特長。きれい目な見た目でありながら、AOKIで展開している他Tシャツアイテムに比べてややゆとりのあるシルエットでほどよいリラックス感を演出する。

［小売価格］

クイックリードライシャツ夏長袖／半袖：6589円

LES MUES ノンアイロンスーパーストレッチシャツ夏長袖／半袖：5489円

ストレッチジャージーシャツ：5389円

ビズポロ：4389円〜6589円

ストレッチジャージーTシャツ：4389円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp