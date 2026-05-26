マツダは、スピングルカンパニー（以下、スピングル）と共創した、マツダとスピングルのコラボスニーカー「SP−MZD」を5月25日からECサイトを通じて販売を開始した。

同じ広島生まれでハンドメイドにこだわるスニーカーメーカー「スピングル」と、同じく人の手による美しさにこだわるマツダのデザイナーがコラボレーションしたレザースニーカーが、昨年の第一弾の好評を受け、今年も登場する。



レザースニーカー「SP−MZD」

スピングルとマツダは、ともに広島発の企業として、独自のものづくりを追求しているという共通点がある。スピングルのシューズは、履き心地や運転のしやすさからマツダ車のオーナーにも支持されており、一方でスピングルは、マツダが生み出す曲線美を活かしたデザインに魅力を感じていた。こうした相互の共感がきっかけとなり、昨年にコラボ商品第一弾が誕生した。開発にあたっては、お互いの工場やミュージアムを訪問。価値観や想いを共有し、約2年の歳月をかけて完成した。今回の第二弾では、自動車とシューズという異なる領域の魅力を融合させたコンセプトはそのままに、カラーおよびマテリアルを刷新。新たな表情をまとった一足として展開する。

マツダは2030年に向け、「ひと中心」の思想のもと人を研究し続け、人々の日常や移動することの感動体験を創造し、誰もが活き活きと暮らす「愉しさ」と「生きる歓び」を届けていくことを目指していく。





レザースニーカー「SP−MZD」の特徴は、マツダ車が持つシンプルで美しいフォルムを反映しつつ、足の曲線に沿って柔らかくアーチを描くようにデザインし、クルマのスタイリング同様、どの角度から見ても美しく見えるラインを実現。マツダがクルマ作りで培った精緻なデザインとスピングルの職人が生み出すハンドメイドの温かみが融合したスタイリングデザインになっている。また、アクセルとブレーキの踏みかえをスムーズにする為に、ソールのかかと部分を高く巻き上げているのも特徴とのこと。

昨年に発売された「SP−MX5」は、第一弾として登場感あふれる華やかなカラーリングを採用し、多くの注目を集めた。そして今回、その世界観を一新し、シックなカラーを基調とした第二弾モデルとして、「SPORT TAN／BLACK」「BLACK／BLACK」の2色展開で新たに登場する。「SPORT TAN」は、新型CX−5にも採用されているシックでモダンなベージュカラーで、上質さと洗練された印象を演出。過去にはMAZDA ROADSTERにも採用された実績を持ち、高い評価を受けてきた人気カラーとなっている。また、アッパー素材は軽量かつ柔らかで丈夫な素材であるカンガルーレザーを採用。アッパーとソールの結合補強のため、スエード素材を採用することでドライビングシューズに求められる高い屈曲性や底の薄さ、外甲側の強化を実現した。

カーデザイナーが描いたシューズのスケッチをあしらった特注仕様。スピングルならではのハンドメイドの温かみと精緻なカーデザインの融合を表現している。

多くの人に広く楽しんでもらいたいという想いで、スピングルが基本とするユニセックス展開22.5cm（XS）〜28.5cm（XL）の7サイズで展開する。

［小売価格］2万6500円（税込）

［発売日］5月25日（月）

マツダ＝https://www.mazda.co.jp

スピングルカンパニー＝https://www.spingle.jp