グローバル刃物メーカーの貝印は、鋼の和包丁の伝統を受け継ぎながら、より多くの人の日常の調理シーンで活躍する「関孫六 松寿本鋼」シリーズ包丁5種を、5月25日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。

貝印の人気ブランド「関孫六」は、発売開始から40年以上、切れ味にこだわった包丁や調理道具を多数ラインアップしており、現在では1200種類を超える商品を展開している。包丁に至っては、鎌倉時代から多くの刀鍛冶が暮らした美濃国の関（現在の岐阜県関市）で生まれた刀剣作りの信念を受け継ぎ、その切れ味を現代に伝えている。

近年、訪日外国人観光客の増加や世界的な和食文化への関心の高まりを背景に、日本料理の繊細な調理に適した和包丁への需要は国内外で高まりを見せている。

今回発売される関孫六ブランドの新シリーズ「関孫六 松寿本鋼」は、鋼の和包丁ならではの本格的な切れ味と使い心地をそのままに、日本製のシリーズを揃えた。

商品ラインアップとして、日常使いから本格調理まで対応する、出刃・刺身包丁のサイズバリエーションを揃えた5種類を展開している。

貝印は、今後も皆様の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していく考え。

商品特長として、ハガネ複合材を使用。ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた強靭な刃身で、ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現した。湿式平前刃付けは、非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら整えることで摩擦熱による硬度ドロップを回避できる。

裏スキ（刃体の裏側の凹んだ部分）による効果では、刃先を薄くすることで、良い切れ味を維持することができる。裏スキが入っている面を研ぐ際、裏押し部分だけを砥石にあてて研ぐ事ができるので、無駄な研削をせずに済み、効率よく研ぐ事が出来るという。

［小売価格］

関孫六 松寿本鋼 小出刃（105mm）：1万3200円

関孫六 松寿本鋼 刺身（210mm）：1万6500円

関孫六 松寿本鋼 出刃（150mm）：1万6500円

関孫六 松寿本鋼 刺身（240mm）：1万9800円

関孫六 松寿本鋼 出刃（180mm）：2万2000円

（すべて税込）

［発売日］5月25日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com