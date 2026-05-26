お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が26日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。大阪府民に“物申したい”ことをぶちまけた。

この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表の小杉、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が集結した。

そしてお互いへの“物申したいこと”として、小杉が挙げた「“大阪人が2人集まったら漫才になる”と言われているが全然なってない」が紹介された。

自身の相方・吉田敬も京都府出身の小杉は「よく言うでしょ？吉田と京都におる時から、ずっとファミレスで言うとったんですけど」と切り出し、「ホンマ聞き捨てならんというか。なってませんから！」とぶちまけた。

その上で「ボケてツッコんで、みたいな曲ですけど」と音楽に例えながら、「名曲と見せかけて詞が変みたいな。凄いいい曲やけど歌を聞いたら“ああ、玉ねぎは辛いね〜”みたいな」と大イジり。「内容がない、雰囲気だけ」と切り捨てた。

すると大阪出身のくわばたは「雰囲気でええやん」とバッサリ。「まるで漫才みたいに楽しそうやな、これで十分。何がアカンねん」と返すと、小杉は「俺たちのほうがじっくり言葉に落とし込んでしゃべってる」と反論。くわばたは「テンポでしゃべったらええねん。落とし込むのなんて時間のムダ！」と、どこまでも平行線だった。