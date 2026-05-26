RIIZE、7カ月ぶりに新アルバム『II』リリースへ！日本限定特典付き商品も販売決定

RIIZEが、2nd Mini Album『II』を来る6月15日にリリースする。

今作は、2025年11月発表のシングル『Fame』以来、約7カ月ぶりに発表する最新作。タイトル曲『Do your dance』を含む全6曲を収録しており、高い期待が寄せられている。

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特にRIIZEは、デビュー以降の活動を通じて得たインスピレーションと経験をもとに、より密度の高い表現力と唯一無二のパフォーマンスを披露。ワールドツアーや世界的音楽フェスへの出演などグローバルな舞台で存在感を発揮し、目覚ましい成長を続けてきた。

さらに、日本ではThe 2nd Japan Single『All of You』が日本レコード協会よりゴールドディスク「ダブル・プラチナ」認定を獲得。累計出荷枚数50万枚を突破し、日本オリジナル作品として高い人気を証明したほか、男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」も開催し、大きな注目を集めた。

そんなRIIZEが今回リリースする『II』は、“今のRIIZE”を最もストレートに表現したアルバムとなっており、タイトル曲『Do your dance』をはじめとした全6曲を通じて、多彩な音楽的挑戦とRIIZE独自のジャンル“Emotional Pop”をさらに拡張していく予定だ。

RIIZE The 2nd Mini Album『II』イメージ

また、カムバックプロモーションスケジュールポスターも公開。トレーラー映像・コンセプトイメージ・タイトル曲プレビュー・ミュージックビデオティザーなど、多彩なコンテンツが順次公開される予定となっている。

さらに、日本限定特典付き商品の発売も決定。予約開始日および詳細は、後日ファンクラブおよびオフィシャルサイトにて案内予定となっているので、ぜひチェックしてほしい。

加えて、RIIZEは来る7月より、2度目となる日本ファンミーティングツアー「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」を開催。7月10日の福岡・マリンメッセ福岡B館を皮切りに、福岡、東京、兵庫の3都市を巡り、全6公演を実施する。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。