【葛城ミサト コミックスver.】 2027年4月 発売予定 価格：23,980円

ホビーマックスは、フィギュア「葛城ミサト コミックスver.」を2027年4月に発売する。価格は23,980円。

本製品は、「新世紀エヴァンゲリオン」より、NERV作戦部長の「葛城ミサト」が、KADOKAWAから発売しているコミック版の扉絵をモチーフに1/7スケールでフィギュア化したもの。

肩には、ラフに羽織ったジャケット、美しいボディラインのシルエットに加え、わずかに身体を傾けたポージングによって、ミサトの持つ大人の魅力を丁寧に表現している。

衣装にはレザーを思わせる艶感塗装を施し、印象的なパープルヘアを繊細なグラデーション彩色で軽やかに再現。右手に携えた拳銃が、作品世界を感じさせる緊張感と存在感をより一層引き立てており、キャラクターの空気感を細部まで丁寧に落とし込んだ、見応えのある仕上がりとなっている。

「葛城ミサト コミックスver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm 素材：PVC、ABS

(C)カラー

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。