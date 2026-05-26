大同生命ＳＶリーグの下部にあたる今秋開幕の新リーグ「ＳＶリーグ・グロース」に参入するヴィアティン三重が２５日、三重・四日市市内で大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「地域とつなげる、世界最高峰への道。四日市にＳＶリーグを」（後援・四日市市／公益社団法人ＳＶリーグ）を開催。次シーズンからチーム名称を「ヴィアティン三重・四日市」、チーム呼称を「ヴィアティン四日市」に変更することを発表した。

ＳＶリーグ・グロースは「将来的にＳＶリーグに参入し、プロクラブとして世界最高峰を目指していきたい」という方向性を持つクラブで構成。ＳＶとグロースの合計クラブは男女ともに２０チームとなる。

チームを運営する株式会社ヴィアティン三重ファミリークラブの椎葉誠常務取締役バレーボール事業部長は「市民の力で、市民クラブとして、国内トップの世界最高峰を目指すＳＶリーグに挑戦していきたい。その覚悟の表れ」と経緯を説明。「（将来的に拡大される）１６クラブには、あと４クラブしか残されていない。このヴィアティン三重を日本に冠たるヴィアティン四日市に、世界と戦うヴィアティン四日市に育てていただく、その当事者の１人として歴史を一緒に作っていただきたい」と会場に駆けつけた約２４０人に熱弁をふるった。続けてあいさつした森智広四日市市長は「名前を変えることはチームの命運をかけた大きな挑戦。今回の決意を我々も重く受け止めて、行政としても最大限のバックアップをしていかなければならない」と支援を誓った。

イベントには、大河正明・ＳＶリーグチェアマンも出席。「スポーツの力による地域活性化」というテーマで講演を行った。スタジアム・アリーナの充実度やチームの活躍が地元の誇りとなり、地域共通の話題となることに触れ「（名称が）四日市になってチームが活躍したら、色々なメディア露出も四日市となる。みんなが四日市、四日市って応援しているのを想像してみてください。鳥肌立ちますよね。それがスポーツの力、ということです」と力説。「四日市のため、地域のため。スポーツの力で地域を盛り上げて、みんな元気で明るい四日市にしていこうと思います」と言葉に力を込めた。

タイトルパートナーを務める大同生命からは、廣中淳司執行役員が出席。中田貴士スポーツ・地域振興推進室長から、同社が取り組む「Ｈｅａｒｔ Ｒａｌｌｙ〜つながる心で“まち”に笑顔を〜」などについて説明された。イベントの最後には、元女子日本代表セッターの宮下遥バイスディレクターがあいさつ。「私は１８歳の時から日本代表として世界で戦ってまいりました。中でも大きかったのがリオデジャネイロ五輪の出場権を取った瞬間。今でも忘れられないし、今後超えることのないであろう達成感でした。あのとき味わった達成感をこのチームで、四日市で、四日市の皆さんと共有すること。これが今の私の目標です。私たちと一緒に戦っていただけると幸いです」と締めくくると、会場からは盛大な拍手が送られた。