【リサ・ラーソン】ソルト・ペッパー・シナモンに新サイズのぬいぐるみ登場！
スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの人気ネコぬいぐるみシリーズ「しろのソルト」「ぐれーのペッパー」「ちゃいろのシナモン」の新ラインナップが発表された。
＞＞＞ソルト・ペッパー・シナモン、3つのサイズのぬいぐるみをチェック！（写真17点）
ソルト、ペッパー、シナモンのモデルとなったのは、リサ・ラーソンが北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリと共にグスタフスベリ（GUSTAVSBERG）に在籍していた1965年、わずか1年間のみ製造された伝説の陶器「LITEN KATT（小さな猫）」シリーズ。現在でもコレクターの間で非常に貴重とされる幻のヴィンテージ作品だ。
60年以上の時を経て、生まれたスウェーデンから遠く離れた日本の地で、これほど愛らしいフワフワの姿になるなんて、当時は誰も想像もしなかったストーリー。職人のこだわりによって、当時のシルエットを崩さずに極上の触り心地を実現した。
同シリーズはぬいぐるみのほか、食卓を彩る塩・胡椒入れの「ソルト＆ペッパー」や、毎日使える「ミニタオル」など、ライフスタイルに寄り添うアイテムとしても広く展開している。
このたび、これまで愛されてきた定番の「Sサイズ」に加え、お部屋で思いきり抱きしめられる大きな「Mサイズ」、いつでも一緒にお出かけできるちいさな「マスコット」の2サイズが初登場。さらに、定番サイズもよりふわふわ、もちもちとした触り心地にリニューアルし、全3サイズのファミリーとなって新発売される。
今回初登場となる、全長約19cmのいちばん大きなMサイズ。体重はこれまでの約2倍になり、ぎゅっと抱きしめたくなるふわふわの毛並みともっちりとした触り心地を最も贅沢に体感できる。お部屋のインテリアとしても抜群の存在感を放ってくれる。
またこれまでに2回のリニューアルを重ねてきたお馴染みの定番のSサイズが、さらに毛並みの柔らかさともちもち感をアップさせて再登場。本棚やデスクにちょこんと飾りやすい、長く愛され続ける不動の人気サイズだ。
そして初登場となる、手のひらサイズのマスコット。通常のぬいぐるみ生地よりも光沢のある上品なフサフサの毛並みを採用し、大人の持ち物にも馴染む高級感のある仕上がりに。バッグやスマホに付けて、いつでも一緒にお出かけが楽しめる。
＞＞＞ソルト・ペッパー・シナモン、3つのサイズのぬいぐるみをチェック！（写真17点）
ソルト、ペッパー、シナモンのモデルとなったのは、リサ・ラーソンが北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリと共にグスタフスベリ（GUSTAVSBERG）に在籍していた1965年、わずか1年間のみ製造された伝説の陶器「LITEN KATT（小さな猫）」シリーズ。現在でもコレクターの間で非常に貴重とされる幻のヴィンテージ作品だ。
60年以上の時を経て、生まれたスウェーデンから遠く離れた日本の地で、これほど愛らしいフワフワの姿になるなんて、当時は誰も想像もしなかったストーリー。職人のこだわりによって、当時のシルエットを崩さずに極上の触り心地を実現した。
同シリーズはぬいぐるみのほか、食卓を彩る塩・胡椒入れの「ソルト＆ペッパー」や、毎日使える「ミニタオル」など、ライフスタイルに寄り添うアイテムとしても広く展開している。
今回初登場となる、全長約19cmのいちばん大きなMサイズ。体重はこれまでの約2倍になり、ぎゅっと抱きしめたくなるふわふわの毛並みともっちりとした触り心地を最も贅沢に体感できる。お部屋のインテリアとしても抜群の存在感を放ってくれる。
またこれまでに2回のリニューアルを重ねてきたお馴染みの定番のSサイズが、さらに毛並みの柔らかさともちもち感をアップさせて再登場。本棚やデスクにちょこんと飾りやすい、長く愛され続ける不動の人気サイズだ。
そして初登場となる、手のひらサイズのマスコット。通常のぬいぐるみ生地よりも光沢のある上品なフサフサの毛並みを採用し、大人の持ち物にも馴染む高級感のある仕上がりに。バッグやスマホに付けて、いつでも一緒にお出かけが楽しめる。
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