俳優の松本若菜（４２）が２６日、都内で、公式アンバサダーを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。

同店の新たな試みとして、平日限定で食べきりのしゃぶしゃぶ鍋と２時間の飲み放題がついたプランを展開する。松本はお笑いトリオ・３時のヒロインとともに真っ昼間からすき焼きとドリンクを堪能し、報道陣に向かって「すみませ〜ん！」と役得な笑顔を見せた。

鍋を囲むと悩みが話しやすくなるという統計をもとに、松本は「蚊に刺されやすい。もう刺されました」と赤くなった右手を披露してお悩み相談した。同じく刺されやすいという３時のヒロインのゆめっちが「いい女だからじゃない？」と解決に導こうとすると、松本は「そういうこと〜？」と納得しかけていた。

整形手術を受けた際に松本の鼻をオーダーしたというゆめっちは「やっぱり良い鼻ですね」と絶賛した。さらに横に並んで「顔が短い。顔の短さはどうやったらできるのかなって」と相談し、松本は「寺島進さんに会うたびに『顔小さいな』って言われるけど、本当ですか？」と照れ笑い。松本をじっと見つめるゆめっちに対し、福田麻貴は「今度は骨を模倣する可能性がある」とツッコんだ。